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Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız

Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız, bu vaadimizin sonuna kadar arkasındayız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 18:57, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 19:32
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Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Ülkemizde yaşayan 16 milyon emeklimize sağlıklı, güzel ömürler temenni ediyorum. 16 milyonu aşkın emeklimizi temsilen burada bulunan kardeşlerimizin ülkemizin bu noktalara ulaşmasında büyük öneme sahipsiniz.

Her alanda ülkemizin büyüme sürecine önemli katkılar sundunuz. Çocuklarınıza ve torunlarınıza aktardığınız tecrübelerle Türkiye Yüzyılı'nın taşlarını döşediniz, bu milletin yanında olduğunuzu herkese gösterdiniz. Tüm emeklilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

"Emeklilerimizi asla sigorta sistemi için bir yük olarak görmedik"

Göreve geldiğimiz günden itibaren yoğun bir samimiyet içerisindeyiz. 16,6 milyon emeklimiz var. 22 yılda emekli ailemize 10 milyon yeni üye katıldı. Emeklilerimizi sigorta sistemi için asla bir yük olarak görmedik, görmüyoruz.

Emekliye dönük hizmetlere her gün yenisini ekledik. Tasarruf teşvik fonu ve konut edindirme yardımı tutarlarını emekli ve hak sahiplerine ödeyerek mağduriyeti giderdik. İntibak düzenlemesini hayata geçirdik.

Sosyal Güvenlik destek primi uygulamasını yüzde 10'a indirdik, devamında bu uygulamayı tamamen kaldırdık. Emeklilerimize banka promosyonlarının ödenmesini sağladık.

2018'de başlattığımız bayram ikramiyesi uygulamasıyla bugüne kadar 252,1 milyar lira ödedik. 2024 yılını emekliler yılı ilan ederek, Türkiye Yüzyılı emektarlarına verdiğimiz değeri bir kez daha gösterdik.

"Emeklilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz"

Ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan daha geniş şekilde istifade edebilmelerini sağladık. 22 yıldır yanımızda olan, ülkesine hizmet için saçlarını ağartan emeklilerimize bir vefa borcu olarak gördük.

22 yıllık iktidarımızda attığımız adımlarla emekli vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamalarını temin ettik. Emeklilerimiz için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Emeklilerimizi desteklemeyi, onlarla yol yürümeyi sürdüreceğiz.

"31 Mart seçimleri emeklilerimizin sıkıntılarının en fazla istismar edildiği dönem oldu"

Yarım asırdır siyaset sahnesinde olan bir kardeşinizim. Bugüne kadar farklı görevlere geldik. İBB Başkanı, Başbakan ve son 10 yıldır Cumhurbaşkanı olarak hizmetinizdeyiz. Tüm bu görevler aynı zamanda imtihan vesilesidir. Kastımız Türkiye'yi her alanda müreffeh, söz ve yetki sahibi bir ülke haline getirmektir.

Yarın arkamızdan 'Bir Tayyip Erdoğan vardı, dürüst mert vicdanlı merhametli adamdı, Allah ondan razı olsun' denilmesi en büyük arzumuzdur. Milletimizin kalpten söyleyeceği güzel sözlere layık olabilmek için bunları yapıyoruz. Seçim kazanmak sandıkta birkaç oy daha fazla almak için umut sömürüsüne tevessül etmedik. Hangi taahhütte bulunduysak, yetki alınca da bunları yerine getirmeye gayret ettik.

Zaman zaman irademizi aşan durumlar da oldu. Covid salgını, 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem gibi nice zorlukla karşı karşıya kaldık. Milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya çalıştık. Bunun en yakın şahidimiz siz emeklilerimizsiniz. 31 Mart seçimleri emeklilerimizin sıkıntılarının en fazla istismar edildiği dönem olmuştur. Muhalefet haftalarca bunun üzerinde adeta tepinmiştir. Uçuk vaatler üzerinden vaat panayırı düzenlediler.

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