Tankerin altında kalan 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre trafik ışıklarında duran 59 VD 425 plakalı tanker sürücüsü, hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Asel K. isimli çocuğa çarptı. Kazada çocuk tankerin altında kalırken, sürücü araçtan inerek kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Asel K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza sebebiyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kaçan tanker sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.