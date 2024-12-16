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Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile görüştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2024 23:06, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 23:07
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Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmelere dair telefonda konuştu.

Görüşmede, Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Hollanda Dışişleri Bakanı ile görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefonda konuştu.

Suriye'deki son gelişmeler ile Gazze'deki durumun ele alındığı görüşmede, Suriye'de kapsayıcı bir geçiş süreci yürütülmesinin önemi vurgulandı.

Bakan Fidan, ayrıca İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki uluslararası hukuka aykırı eylemlerinin Suriye'deki sürece olumsuz etkilerine dikkati çekti.

Görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

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