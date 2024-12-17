17 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları
17 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve Mevlana Müzesi'ni ziyaret edecek, Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü (Şeb-İ Arus) Uluslararası Anma Töreni'ne katılacak.
(Konya/15.00/15.30/17.00/19.00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenecek Göç Politikaları Danışma Kurulu'na, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edecek.
(Ankara/09.00/13.30/17.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı" ve "Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı Rapor Sonuçları"nın kamuoyu ile paylaşıldığı programa katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Orduzu Bahçebaşı Mahallesi'ndeki deprem konutları şantiyesinde incelemelerde bulunacak, basın açıklaması yapacak.
(Malatya/15.00)
3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri kapsamında Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda gerçekleştirilecek programa iştirak edecek.
(Konya/17.00)
4- TBMM'den
- Genel Kurulda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi ele alınacak, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 4 maddesi görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin satın alma gücü paritesi haber bültenini yayımlayacak.
(Ankara/13.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi ile bir kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/Halep)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Farsça dijital haber platformu "TRT Farsi'nin" tanıtım programına katılacak.
(Ankara/19.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayları' programına katılacak.
(Ankara/13.00)
2- Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu, 4 müsabakayla başlayacak. ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor, TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor, Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK ve Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçları oynanacak.
(İstanbul/13.00/Konya/15.30/Rize/18.00/Antalya/20.30)
3- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki altıncı ve son maçında Galatasaray Petrol Ofisi, İtalya'nın Roma takımına konuk olacak.
(Roma/23.00)
4- THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Barcelona ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Barselona/22.30)
5- BKT Avrupa Kupası'nın 12. haftasında, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria ekibini ağırlayacak.
(İstanbul/19.00)
6- Basketbol Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında, B Grubu'nda Aliağa Petkimspor, Belçika'nın Filou Oostende, D Grubu'nda Galatasaray ise Almanya'nın Rasta Vechta takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Oostende/22.00/Vechta/22.30)
7- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Mint Vero Volley takımına konuk olacak.
(Monza/22.00)