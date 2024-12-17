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ABD'den terör örgütü PKK/YPG açıklaması: Türkiye ile görüşüyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile görüşmelerindeki en büyük başlıklardan birinin, "oldukça zor ve hassas" bir konu olan Suriye'de terör örgütü PKK/YPG meselesi olduğunu belirtti. Öte yandan Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye sınırında (PKK/YPG kaynaklı) meşru terör tehdidi endişesini anladıklarını kaydederek, "Suriye'de sonuç ne olursa olsun Türklerin burada önemli bir oyuncu olduğuna şüphe yok." açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 02:15, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 02:18
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ABD'den terör örgütü PKK/YPG açıklaması: Türkiye ile görüşüyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile görüşmelerindeki en büyük başlıklardan birinin, "oldukça zor ve hassas" bir konu olan Suriye'de terör örgütü PKK/YPG meselesi olduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, AA muhabirinin terör örgütü PKK/YPG konusundaki sorularını yanıtladı.

Miller, ABD'nin Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye olan desteğinin iki ülke arasındaki temel anlaşmazlık noktalarından biri olduğu ve bu konudaki sürecin nasıl ilerlediği sorusuna, Suriye'deki hassas geçiş sürecine atıfta bulunarak cevap verdi.

ABD'li sözcü, Suriye'deki PKK/YPG varlığına ilişkin, "Bu konu, Türk muhataplarımızla üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz son derece hassas ve oldukça zor bir konu. Bu başlık, (Dışişleri) Bakan (Antony) Blinken ile Türk muhatapları arasındaki görüşmelerin büyük bir bölümünü oluşturdu." dedi.

Miller, Türkiye'nin PKK ile mücadelesinin Suriye'deki PKK/YPG'yi de kapsadığı yönündeki soruya yanıt verirken "Türkiye'nin, ABD'nin de terör örgütü olarak tanımladığı bir terör örgütüne, yani PKK'ya, karşı meşru harekete geçme hakkını tanıyoruz." ifadesini kullandı ancak PKK/YPG konusunda daha fazla yorum yapmadı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin durumunun Suriye'deki bu hassas süreçte nasıl konumlandırılacağına ilişkin detaylara girmeyen Miller, "Bu konuda NATO müttefikimizle görüşmeler yapıyoruz ve en iyi yolun ne olacağına karar vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"TÜM TARAFLARA, İSRAİL HÜKÜMETİ DE DAHİL, DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİRECEK EYLEMLER GÖRMEK İSTEMEDİĞİMİZİ BELİRTTİK"

Suriye'de etnik veya mezhepsel çatışmalara girmeden sağlıklı geçiş sürecinin yürütülmesini arzu ettiklerini belirten Miller, bölgede infial yaratacak ve tansiyonu artıracak her türlü eylemden tüm aktörlerin kaçınması gerektiğini vurguladı.

Miller, "Bu değerlendirmeniz İsrail'i de kapsıyor mu?" şeklindeki soruya, "Tüm taraflara, İsrail hükümeti de dahil, istikrarı artıracak eylemler görmek istediğimizi, durumu daha da kötüleştirecek eylemler görmek istemediğimizi açıkça belirttik." yanıtını verdi.

ABD'li Sözcü, İsrail'in Suriye'de tampon bölgeyi işgal etmesine yönelik ise İsrail'in bu adımının "geçici" olduğunu ve oluşan güç boşluğunda olası terör tehlikesini bertaraf etmek amacıyla atıldığını savundu.

ABD: TÜRKİYE'NİN SURİYE KAYNAKLI MEŞRU TERÖR TEHDİDİ ENDİŞESİNİ ANLIYORUZ

Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye sınırında (PKK/YPG kaynaklı) meşru terör tehdidi endişesini anladıklarını kaydederek, "Suriye'de sonuç ne olursa olsun Türklerin burada önemli bir oyuncu olduğuna şüphe yok." açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla yaptığı basın brifinginde, Suriye'deki son durumu değerlendirdi. Kirby, bir basın mensubunun, "Seçilmiş Başkan (Donald) Trump'ın, Suriye'nin anahtarının Türkiye'nin elinde olduğu yönündeki" ifadelerini hatırlatarak, yönetimin bu konudaki yaklaşımının ne olduğu sorusuna cevap verdi. ABD'li danışman, "Son 14 yıldır olduğu gibi, Suriye'de sonuç ne olursa olsun Türklerin burada önemli bir oyuncu olduğuna şüphe yok." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın tam da bu sebeple Türkiye'ye gittiğini ve burada Suriye ile ilgili tüm konuları ele aldığını belirten Kirby, Suriye'deki PKK/YPG tehdidine ilişkin, "Geçmişte de söylediğim gibi, (Türkiye'nin) teröristlerle ilgili meşru endişeleri var. Suriye sınırında bir terör tehdidi var ve Türk vatandaşları oradaki terörist faaliyetlerin kurbanı oldular, bu tehditten endişe duydukları için Türkleri suçlayamazsınız." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin de Suriye'de DEAŞ'ın yeniden canlanmaması konusunda önceliği olduğunu ve bu konuda SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile ilişkilerinin bulunduğunu anlatan Kirby, hem kendilerinin hem de SDG'nin odağının DEAŞ olarak kalması gerektiğini ve bu konudaki anlaşmazlık noktaları konusunda da Türkiye ile görüşmeye devam ettiklerini kaydetti.

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