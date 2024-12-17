Benzinle sobayı tutuştururken yüzü yandı

Cihad M., sobayı tutuşturmak için sobaya benzin döktü. Çakmakla yaktığı sırada benzin harladı. Yüzünden yaralanan Cihad M., ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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