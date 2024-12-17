Kamuya memur alımı yapılacak! Bakan Göktaş müjdeyi verdi

Türkiye Gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre

Engelsiz yaşam merkezleri aracılığıyla engelli bireylerin toplumla bütünleşmesini sağladıklarını belirten Bakan Göktaş "Bugün 423 kamu ve özel bakım ve rehabilitasyon merkeziyle yaklaşık 37 bin engelli vatandaşımıza yatılı hizmet sunuyoruz. 137 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezimizde ise engelli bireylerin öz bakım ve sosyal yaşam becerilerini geliştirirken ailelerine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu ay 190 kapasiteli iki engelsiz yaşam merkezini hizmete sunduk. 2025 yılında ise 264 kapasiteli üç merkezimizi daha hizmete açacağız. Evde bakım yardımı alan engelli ailelerine özel durumlarda destek olmak amacıyla engellilerimizi geçici olarak misafir edeceğimiz bakım destek merkezlerinin ilk pilot uygulamasını İstanbul Kıraç'tan başlattık. Bu yıl Afyonkarahisar ve Antalya'da başlattığımız ve 2025 yılında 16 şehirde daha yaygınlaştıracağımız bireysel sosyal hizmet danışmanlığı modeliyle otizmli bireylere ve ailelerine bire bir destek sunuyoruz" dedi.

GENÇ İSTİHDAMI ARTIYOR

Bakan Göktaş, 2013 yılından bu yana ülke genelinde afet ve acil durumlarda 5,7 milyon vatandaşa psikososyal destek hizmeti sunduklarını söyledi. Göktaş şöyle konuştu:

"5 bin 681 Aile Sosyal Destek Programı görevlimizle son bir yılda 1,4 milyon hane olmak üzere bugüne kadar toplam 8,4 milyon haneye ulaştık. Bu yıl Ordu, Hatay ve Mersin'de üç yeni çocuk evleri sitesi ile Kayseri'de bir ihtisaslaşmış çocuk evleri sitesini açtık. Ülkemizin dört bir yanında bulunan 1.366 çocuk evi ve çocuk evleri sitelerinde 14 bin 561 çocuğumuza hizmet veriyoruz. Çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek için sporu ve sanatı bir yaşam biçimi haline getirmeye önem veriyoruz. Bu kapsamda, yaklaşık 2 bin 229 çocuğumuzu farklı sanat dallarıyla, 6 bin çocuğumuzu sporla tanıştırdık. Şu an, 2 bin 134 çocuğumuz spor hayatını lisanslı olarak sürdürürken, 46 çocuğumuz milli sporcudur. 2024 yılında, devlet korumasında yetişen 1.329 gencimizin kamu kurumlarına atamasını gerçekleştirerek, bugüne kadar kamuda istihdam edilen genç sayısını 63 bin 536'ya ulaştırdık."