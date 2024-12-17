Altının kilogram fiyatı 3 milyon 10 bin liraya geriledi

Bakan Işıkhan'dan komisyonun 3. toplantısına dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan komisyonun 3. toplantısına dair açıklama
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net'ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net'ten!
Sponsorlu İçerik
Kiracılar dikkat! 'Elden ödedim' dedi, tahliye kararı çıktı
Kiracılar dikkat! 'Elden ödedim' dedi, tahliye kararı çıktı
Konut fiyatlarında artış hızlandı: 3 ayın en yüksek seviyesi
Konut fiyatlarında artış hızlandı: 3 ayın en yüksek seviyesi
Asgari ücrette, üçüncü toplantı için tarih belli oldu
Asgari ücrette, üçüncü toplantı için tarih belli oldu
Bakan Tunç: Birikmiş adli yardım ücretleri TBB'ye aktarıldı
Bakan Tunç: Birikmiş adli yardım ücretleri TBB'ye aktarıldı
Yurt dışı çıkış harcında değişiklik: Pul kalkıyor, dijital ödeme geliyor
Yurt dışı çıkış harcında değişiklik: Pul kalkıyor, dijital ödeme geliyor
'Diyanet, Washington'a villa yaptırdı' iddialarına Yılmaz'dan yanıt
'Diyanet, Washington'a villa yaptırdı' iddialarına Yılmaz'dan yanıt
MEB, 1. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin soru kitapçıklarını yayımladı
MEB, 1. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin soru kitapçıklarını yayımladı
Yerli Malı haftası hastanede bitti: 18 öğrenci zehirlendi
Yerli Malı haftası hastanede bitti: 18 öğrenci zehirlendi
KKTC'den getirilen eşyadan vergi alınacak
KKTC'den getirilen eşyadan vergi alınacak
SPK: Borsada günlük marj değişikliği gündemimizde yok
SPK: Borsada günlük marj değişikliği gündemimizde yok
AB'den Türkiye'ye 1 milyar euroluk ek fon
AB'den Türkiye'ye 1 milyar euroluk ek fon
Bakan Göktaş duyurdu! Bazı sosyal medya uygulamalarına sınırlama
Bakan Göktaş duyurdu! Bazı sosyal medya uygulamalarına sınırlama
Belediye işçi maaşlarını 47 bin liraya yükseltti!
Belediye işçi maaşlarını 47 bin liraya yükseltti!
Yapay zeka tuzağı: Sosyal medyada 650 bin TL dolandırıldı
Yapay zeka tuzağı: Sosyal medyada 650 bin TL dolandırıldı
AYM'den 'Kişisel verilere erişim' kararı! Hak ihlali saydı
AYM'den 'Kişisel verilere erişim' kararı! Hak ihlali saydı
Anayasa Mahkemesi'nden noterlerle ilgili iptal kararı
Anayasa Mahkemesi'nden noterlerle ilgili iptal kararı
Televizyon programlarındaki 'akıllı işaretler' yenilenecek
Televizyon programlarındaki 'akıllı işaretler' yenilenecek
Adalet Bakanı Tunç'tan 17-25 Aralık mesajı
Adalet Bakanı Tunç'tan 17-25 Aralık mesajı
17 ilde usulsüz 'yurt dışı eğitim kredisi' alanlara operasyon: 149 gözaltı
17 ilde usulsüz 'yurt dışı eğitim kredisi' alanlara operasyon: 149 gözaltı
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
Taksiciler yasal düzenleme istiyor
Taksiciler yasal düzenleme istiyor
Süt ve süt ürünlerinde 'ev ve köy' ifadelerine yasak
Süt ve süt ürünlerinde 'ev ve köy' ifadelerine yasak
Bakan Bolat duyurdu: Araç ve konut ilanlarında yeni dönem!
Bakan Bolat duyurdu: Araç ve konut ilanlarında yeni dönem!
Erdoğan: İş para kulelerine gelince bunların paraları var
Erdoğan: İş para kulelerine gelince bunların paraları var
Kamuya memur alımı yapılacak! Bakan Göktaş müjdeyi verdi
Kamuya memur alımı yapılacak! Bakan Göktaş müjdeyi verdi
Bakan Şimşek'ten 'muhtemelen' asgari ücret açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'muhtemelen' asgari ücret açıklaması
İki bakanlığın daha bütçeleri kabul edildi
İki bakanlığın daha bütçeleri kabul edildi
Bir il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Bir il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 3 milyon 10 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 10 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 17:20, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 17:24
Yazdır
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 10 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 5 bin lira, en yüksek 3 milyon 15 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 düşüşle 3 milyon 10 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 23 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 507 milyon 705 bin 605,99 lira, işlem miktarı ise 1.174,79 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 636 milyon 272 bin 727,18 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Halaç Döviz ve Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.023.000,002.690,00
En Düşük3.005.000,002.640,00
En Yüksek3.015.000,002.690,00
Kapanış3.010.000,002.683,00
Ağırlıklı Ortalama3.009.914,372.658,12
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.507.705.605,99
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.174,79
Toplam İşlem Adedi58

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber