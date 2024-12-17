Dolar 35 TL sınırında

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,9630 34,9640 34,9910 34,9920 Avro 37,7550 37,7560 36,8000 36,8010 Sterlin 44,2740 44,2830 44,4300 44,4370 İsviçre frangı 39,1450 39,1550 39,0820 39,0870 ANKARA ABD doları 34,9330 35,0130 34,9610 35,0410 Avro 37,7150 37,7950 36,7600 36,8400 Sterlin 44,2140 44,4240 44,3700 44,5800