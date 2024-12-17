Dolar 35 TL sınırında
Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 34,99 TL'den günü tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 17:43, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 17:45
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,9630
|34,9640
|34,9910
|34,9920
|Avro
|37,7550
|37,7560
|36,8000
|36,8010
|Sterlin
|44,2740
|44,2830
|44,4300
|44,4370
|İsviçre frangı
|39,1450
|39,1550
|39,0820
|39,0870
|ANKARA
|ABD doları
|34,9330
|35,0130
|34,9610
|35,0410
|Avro
|37,7150
|37,7950
|36,7600
|36,8400
|Sterlin
|44,2140
|44,4240
|44,3700
|44,5800