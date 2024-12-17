2 ildeki projeler için acele kamulaştırma yapılacak

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, Karayolları Genel Müdürlüğü ise Manisa'da bazı yerleri acele kamulaştıracak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aşağı Aras Havzası (Tuzluca Barajı ve Sulaması) Projesi kapsamında Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki bazı taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, Manisa Otogarı Köprülü Kavşağı Projesi'nde yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.