İzmir'de suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Örgüt üyelerinin Tire, Bayındır, Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama, tefecilik ve yağma suçlarını işlediği tespit edildi.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, cezaevinde bulunan Genç Osman lakaplı Refik Çalışkan'ın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net