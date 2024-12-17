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AFAD ekibi Şam'da: Sednaya'da yaşam izi aranıyor!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, devrik lider Beşar Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için arama tarama ve kurtarma faaliyetlerine başladı. 120 kişiden oluşan AFAD ekibi, duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, dört köpekli arama timi ve sismik akustik dinleme cihazlarıyla bölgede faaliyet gösteriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 09:32, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 09:36
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AFAD ekibi Şam'da: Sednaya'da yaşam izi aranıyor!

Suriye'nin kötü şöhretli Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için gönderilen AFAD ekipleri, bölgeye intikal ederek çalışmalarına başladı.

6 SAAT SÜREN YOLCULUK

120 kişiden oluşan AFAD ekibi, duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, dört köpekli arama timi ve sismik akustik dinleme cihazlarıyla çalışmalara başladı.

Ekipler, Hatay'dan hareket ederek yaklaşık 5-6 saat süren yolculuğun ardından Şam'a geldi.

43 ARAÇ VE 120 PERSONEL

AFAD Başkanı Okay Memiş ve Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, başkent Şam'daki Sednaya Hapishanesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Memiş, 43 araç ve 120 personelle Sednaya Hapishanesi'nde çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Memiş, cep telefonlarının neredeyse çalışmadığını, Ankara ile iletişimi ise uydu telefonlarıyla sağladıklarını aktardı.

Köroğlu ise Sednaya Hapishanesi'nde büyük cinayetler işlendiğini ve bir kısmının tespit edilemediğini hatırlatarak, AFAD'ın kendi cihazlarıyla yapacağı araştırmaların önemine vurgu yaptı.

HAPİSHANE ÇEVRESİ DE ARANACAK

Sadece hapishanede değil alanın çevresinde de kapsamlı araştırmalar yapılacağını belirten Köroğlu, bu savaş suçlarını işleyenlerin nasıl cezalandırılacağı konusunda Türkiye'nin uzun süredir çalıştığını anımsattı.

SURİYE GEÇİCİ YÖNETİMİYLE TEMASLAR

Büyükelçilik olarak Suriye'nin kalkınmasına ve Türkiye-Suriye ilişkilerine katkıda bulunacaklarını dile getiren Köroğlu, yarın hem geçici yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir hem de Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Golani) ile görüşeceklerini ifade etti.

Köroğlu, Suriye'deki en büyük ihtiyacın istikrar ve saldırıların durması olduğunu belirterek, "Hiçbir gücün buraya müdahale etmesine gerek de yok. Bu çerçevede mevcut, meşru geçici hükümetle çalışmaya başladık." dedi.

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