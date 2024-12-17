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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kazanarak 10.011,27 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 18:10, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 19:16
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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 82,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,08 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 2,49 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları öncesinde negatif seyir izlenirken, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon konusunda soru işaretleri oluşturması, gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

Analistler, yarın yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesinde ve İngiltere'de enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesine kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, Bankanın para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan, gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin sinyaller aranacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 9.900 ve 9.850 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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