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Konut fiyatlarında artış hızlandı: 3 ayın en yüksek seviyesi

Konut Fiyat Endeksi, kasımda aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 29,4 artarken; reel olarak yüzde 12 azaldı. Öte yandan, konut fiyatlarında aylık bazda 3 ayın en hızlı yükselişi görüldü. Konut fiyatları eylülde yüzde 1,03, ekimde yüzde 2,07 artmıştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 17:28, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 17:28
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Konut fiyatlarında artış hızlandı: 3 ayın en yüksek seviyesi

Konut fiyatlarındaki reel düşüş 10'uncu ayda da devam ediyor. TCMB'nin verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 12,0 oranında azaldı.

Ekimde en yüksek artış Başkent'te

Büyük şehirlere bakıldığında İstanbul'da yıllık yüzde 26,2, aylık yüzde 2,9, Ankara'da yıllık yüzde 34,8, aylık yüzde 3,4, İzmir'de yıllık yüzde 26,7, aylık yüzde 1,9'luk artış görüldü.

En düşük fiyat artışı yüzde 14,9 ile Antalya, Burdur, Isparta, yüzde 24,5 ile Adana, Mersin, yüzde 26 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgelerinde gerçekleşti.

En yüksek artış ise yüzde 37,9 ile Balıkesir, Çanakkale, yüzde 40,1 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş, yüzde 40,7 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır'da oldu.

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