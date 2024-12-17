MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesi operasyonların aralıksız sürdüğünü duyurdu. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin tespit edilerek etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonların "öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli" bir şekilde devam edeceği vurgulandı. MSB, terörle mücadelenin durmaksızın ve yorulmadan sürdürüleceğini ifade etti.