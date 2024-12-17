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Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk iki toplantı gerçekleştirilirken, gözler taraflarca rakam telaffuz edilmesi beklenen üçüncü toplantıda.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 10:30, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 10:37
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Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 10 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı. Bakan Işıkhan'ın başkanlığında toplanan komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. İlk toplantıda taraflar görüşlerini dile getirdi.

Görüşmeler kapsamında ikinci toplantı yine Bakanlığın ev sahipliğinde dün yapıldı. Basına kapalı yapılan bu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik verilere dair sunum yaptı.

Görüşmelerde en kritik nitelikteki üçüncü toplantı için tarih açıklanmazken, taraflarca telaffuz edilecek ilk rakamlar bu toplantıda masada olacak.

Üçüncü toplantının ardından dördüncü toplantının da en kısa sürede yapılması ve 2025'te geçerli olacak asgari ücret rakamının gelecek hafta içerisinde belirlenmesi bekleniyor.

Mevcut asgari ücret net 17 bin 2 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi de etkiliyor.

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