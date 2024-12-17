Bisikletiyle işe giderken otomobilin çarpması sonucu öldü

Yapılan incelemede, Kazsza'nın kaldırımdaki bisiklet yolunu kullanmadığı tespit edildi. Kazsza'nın cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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