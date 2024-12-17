Elektrikte yeni dönem! Serbest tüketici limiti değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB üyeliği Türkiye için stratejik hedef
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB üyeliği Türkiye için stratejik hedef
Bakan Göktaş duyurdu! Bazı sosyal medya uygulamalarına sınırlama
Bakan Göktaş duyurdu! Bazı sosyal medya uygulamalarına sınırlama
Belediye işçi maaşlarını 47 bin liraya yükseltti!
Belediye işçi maaşlarını 47 bin liraya yükseltti!
Yapay zeka tuzağı: Sosyal medyada 650 bin TL dolandırıldı
Yapay zeka tuzağı: Sosyal medyada 650 bin TL dolandırıldı
AYM'den 'Kişisel verilere erişim' kararı! Hak ihlali saydı
AYM'den 'Kişisel verilere erişim' kararı! Hak ihlali saydı
Anayasa Mahkemesi'nden noterlerle ilgili iptal kararı
Anayasa Mahkemesi'nden noterlerle ilgili iptal kararı
Televizyon programlarındaki 'akıllı işaretler' yenilenecek
Televizyon programlarındaki 'akıllı işaretler' yenilenecek
Adalet Bakanı Tunç'tan 17-25 Aralık mesajı
Adalet Bakanı Tunç'tan 17-25 Aralık mesajı
17 ilde usulsüz 'yurt dışı eğitim kredisi' alanlara operasyon: 149 gözaltı
17 ilde usulsüz 'yurt dışı eğitim kredisi' alanlara operasyon: 149 gözaltı
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
Taksiciler yasal düzenleme istiyor
Taksiciler yasal düzenleme istiyor
Süt ve süt ürünlerinde 'ev ve köy' ifadelerine yasak
Süt ve süt ürünlerinde 'ev ve köy' ifadelerine yasak
Bakan Bolat duyurdu: Araç ve konut ilanlarında yeni dönem!
Bakan Bolat duyurdu: Araç ve konut ilanlarında yeni dönem!
Erdoğan: İş para kulelerine gelince bunların paraları var
Erdoğan: İş para kulelerine gelince bunların paraları var
Kamuya memur alımı yapılacak! Bakan Göktaş müjdeyi verdi
Kamuya memur alımı yapılacak! Bakan Göktaş müjdeyi verdi
Bakan Şimşek'ten 'muhtemelen' asgari ücret açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'muhtemelen' asgari ücret açıklaması
İki bakanlığın daha bütçeleri kabul edildi
İki bakanlığın daha bütçeleri kabul edildi
Bir il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Bir il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Yerli ve milli lokomotif için 3 yeni fabrika kurulacak
Yerli ve milli lokomotif için 3 yeni fabrika kurulacak
Ahmet Özer'e ilişkin soruşturmada 11 şüpheli tutuklandı
Ahmet Özer'e ilişkin soruşturmada 11 şüpheli tutuklandı
Bakan Tunç'tan açıklama: Hukuk eğitiminde yazılı sınav dönemi
Bakan Tunç'tan açıklama: Hukuk eğitiminde yazılı sınav dönemi
Otomotiv sektöründe daralma: Üretim ve ihracat düştü
Otomotiv sektöründe daralma: Üretim ve ihracat düştü
Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız
Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız
CHP'li belediyelere SGK haczi: İBB ve Yavaş'tan açıklama
CHP'li belediyelere SGK haczi: İBB ve Yavaş'tan açıklama
'Kredi kartı limitleri düşürülecek' iddiasına açıklama
'Kredi kartı limitleri düşürülecek' iddiasına açıklama
Ak Partili Çelik: HTŞ'nin arkasında olduğumuz söylemi yanlış
Ak Partili Çelik: HTŞ'nin arkasında olduğumuz söylemi yanlış
Esad ortaya çıktı, Şam'dan kaçışını anlattı
Esad ortaya çıktı, Şam'dan kaçışını anlattı
İkinci toplantı sona erdi! Masaya rakam gelmedi
İkinci toplantı sona erdi! Masaya rakam gelmedi
Devlet Bahçeli: Suriye'nin toprak bütünlülüğü tartışılamaz
Devlet Bahçeli: Suriye'nin toprak bütünlülüğü tartışılamaz
Bakanlık'tan poşet fiyatları açıklaması
Bakanlık'tan poşet fiyatları açıklaması
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Elektrikte yeni dönem! Serbest tüketici limiti değişti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun aldığı karara göre, elektrikte serbest tüketici limiti değişti. 2024'te 950 kilovatsaat olan limit 2025 yılında 750 kilovatsaat olarak uygulanacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 11:19, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 11:21
Yazdır
Elektrikte yeni dönem! Serbest tüketici limiti değişti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2025 için serbest tüketici limiti 750 kilovatsaat olarak belirlendi. Elektrikte serbest tüketici limiti 2024'te 950 kilovatsaat olarak uygulanmıştı.

PETROL VE LPG PİYASASI GELİR PAYI BEDELLERİ

EPDK, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında 2025'te uygulanacak gelir payı bedellerini de belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, 2025'te petrol piyasası faaliyetlerine ilişkin uygulanacak gelir payı bedelleri benzin türleri ve benzin türleri ile harmanlamak üzere temin edilen etanol, motorin ve biyodizel türleri, gaz yağı, havacılık yakıtları, yakıt nafta, damıtık denizcilik yakıtları için metreküp başına 36 lira 40 kuruş olarak belirlendi. Gelir payı bedelleri artık denizcilik yakıtları ve fuel oil için ton başına 38 lira 67 kuruş oldu.

Söz konusu kararlar, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

LPG piyasasında ise 2025 için gelir payı bedeli ton başına 81 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

YÜZDE 50 KARARI

EPDK'nin bir diğer kurul kararına göre de Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında lisans sahibi bir tüzel kişi bir takvim yılı içerisinde lisansına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının yüzde 50'sini piyasada satabilecek.

Öte yandan, EPDK'nin, ham petrol, akaryakıt, ihrakiye, madeni yağ, baz yağ ve petrolle ilişkili maddelere dair kurul kararıyla Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 110'uncu maddesi uyarınca KÜPSM değerinin ve KÜPSM ile KÜPST hesaplamalarında kullanılacak katsayıların belirlenmesine ilişkin kurul kararı da yayımlandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber