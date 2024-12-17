Adalet Bakanı Tunç'tan 17-25 Aralık mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı darbesi teşebbüsüne ilişkin önemli mesajlar verdi. Vesayetçi odakların kirli emellerine dikkat çeken Tunç, Türkiye'nin sinsi tuzaklara boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Bakan Tunç, 17-25 Aralık olaylarının Türkiye'nin büyümesini hazmedemeyen vesayet odaklarının bir girişimi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Milletimizin desteğiyle bu oyunları boşa çıkardık"

"Vesayetçi zihniyetin, hain terör örgütlerinin, şer odaklarının saldırıları karşısında mücadelemizi 22 yıldır olduğu gibi kararlılıkla sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve milletimizin desteğiyle bu oyunları boşa çıkardık."

Tunç, 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi milli iradenin her zaman korunacağını ifade etti. Demokrasinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten Bakan Tunç, "Kirli emeller peşinde koşanlara fırsat vermeyeceğiz" dedi. Ayrıca hukukun üstünlüğünü esas alarak adaletin tecellisi için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Tunç, açıklamasında Türkiye'nin huzurlu bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlediğini belirtti.