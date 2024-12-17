Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB üyeliği Türkiye için stratejik hedef
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB üyeliği Türkiye için stratejik hedef
Bakan Göktaş duyurdu! Bazı sosyal medya uygulamalarına sınırlama
Bakan Göktaş duyurdu! Bazı sosyal medya uygulamalarına sınırlama
Belediye işçi maaşlarını 47 bin liraya yükseltti!
Belediye işçi maaşlarını 47 bin liraya yükseltti!
Yapay zeka tuzağı: Sosyal medyada 650 bin TL dolandırıldı
Yapay zeka tuzağı: Sosyal medyada 650 bin TL dolandırıldı
AYM'den 'Kişisel verilere erişim' kararı! Hak ihlali saydı
AYM'den 'Kişisel verilere erişim' kararı! Hak ihlali saydı
Anayasa Mahkemesi'nden noterlerle ilgili iptal kararı
Anayasa Mahkemesi'nden noterlerle ilgili iptal kararı
Televizyon programlarındaki 'akıllı işaretler' yenilenecek
Televizyon programlarındaki 'akıllı işaretler' yenilenecek
Adalet Bakanı Tunç'tan 17-25 Aralık mesajı
Adalet Bakanı Tunç'tan 17-25 Aralık mesajı
17 ilde usulsüz 'yurt dışı eğitim kredisi' alanlara operasyon: 149 gözaltı
17 ilde usulsüz 'yurt dışı eğitim kredisi' alanlara operasyon: 149 gözaltı
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
Taksiciler yasal düzenleme istiyor
Taksiciler yasal düzenleme istiyor
Süt ve süt ürünlerinde 'ev ve köy' ifadelerine yasak
Süt ve süt ürünlerinde 'ev ve köy' ifadelerine yasak
Bakan Bolat duyurdu: Araç ve konut ilanlarında yeni dönem!
Bakan Bolat duyurdu: Araç ve konut ilanlarında yeni dönem!
Erdoğan: İş para kulelerine gelince bunların paraları var
Erdoğan: İş para kulelerine gelince bunların paraları var
Kamuya memur alımı yapılacak! Bakan Göktaş müjdeyi verdi
Kamuya memur alımı yapılacak! Bakan Göktaş müjdeyi verdi
Bakan Şimşek'ten 'muhtemelen' asgari ücret açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'muhtemelen' asgari ücret açıklaması
İki bakanlığın daha bütçeleri kabul edildi
İki bakanlığın daha bütçeleri kabul edildi
Bir il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Bir il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Yerli ve milli lokomotif için 3 yeni fabrika kurulacak
Yerli ve milli lokomotif için 3 yeni fabrika kurulacak
Ahmet Özer'e ilişkin soruşturmada 11 şüpheli tutuklandı
Ahmet Özer'e ilişkin soruşturmada 11 şüpheli tutuklandı
Bakan Tunç'tan açıklama: Hukuk eğitiminde yazılı sınav dönemi
Bakan Tunç'tan açıklama: Hukuk eğitiminde yazılı sınav dönemi
Otomotiv sektöründe daralma: Üretim ve ihracat düştü
Otomotiv sektöründe daralma: Üretim ve ihracat düştü
Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız
Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız
CHP'li belediyelere SGK haczi: İBB ve Yavaş'tan açıklama
CHP'li belediyelere SGK haczi: İBB ve Yavaş'tan açıklama
'Kredi kartı limitleri düşürülecek' iddiasına açıklama
'Kredi kartı limitleri düşürülecek' iddiasına açıklama
Ak Partili Çelik: HTŞ'nin arkasında olduğumuz söylemi yanlış
Ak Partili Çelik: HTŞ'nin arkasında olduğumuz söylemi yanlış
Esad ortaya çıktı, Şam'dan kaçışını anlattı
Esad ortaya çıktı, Şam'dan kaçışını anlattı
İkinci toplantı sona erdi! Masaya rakam gelmedi
İkinci toplantı sona erdi! Masaya rakam gelmedi
Devlet Bahçeli: Suriye'nin toprak bütünlülüğü tartışılamaz
Devlet Bahçeli: Suriye'nin toprak bütünlülüğü tartışılamaz
Bakanlık'tan poşet fiyatları açıklaması
Bakanlık'tan poşet fiyatları açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

Adalet Bakanı Tunç'tan 17-25 Aralık mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 17-25 Aralık operasyonlarına değinerek, "Vesayetçi zihniyetin kalıntılarıyla, hain terör örgütleriyle mücadelemiz sürecek," dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 11:27, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 11:27
Yazdır
Adalet Bakanı Tunç'tan 17-25 Aralık mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı darbesi teşebbüsüne ilişkin önemli mesajlar verdi. Vesayetçi odakların kirli emellerine dikkat çeken Tunç, Türkiye'nin sinsi tuzaklara boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Bakan Tunç, 17-25 Aralık olaylarının Türkiye'nin büyümesini hazmedemeyen vesayet odaklarının bir girişimi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Milletimizin desteğiyle bu oyunları boşa çıkardık"

"Vesayetçi zihniyetin, hain terör örgütlerinin, şer odaklarının saldırıları karşısında mücadelemizi 22 yıldır olduğu gibi kararlılıkla sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve milletimizin desteğiyle bu oyunları boşa çıkardık."

Tunç, 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi milli iradenin her zaman korunacağını ifade etti. Demokrasinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten Bakan Tunç, "Kirli emeller peşinde koşanlara fırsat vermeyeceğiz" dedi. Ayrıca hukukun üstünlüğünü esas alarak adaletin tecellisi için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Tunç, açıklamasında Türkiye'nin huzurlu bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber