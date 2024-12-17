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Yeni binalarda yenilenebilir enerji zorunluluğu yüzde 10 olacak

"Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB)" konseptinde inşa edilmesi zorunlu hale getirilen binalarda kullanılacak yenilenebilir enerji oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 12:03, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 12:06
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Yeni binalarda yenilenebilir enerji zorunluluğu yüzde 10 olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği"nde, 19 Şubat 2022'de yapılan değişiklikle normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden NSEB konseptine aşamalı geçiş zorunluluğu getirildi.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren toplam yapı inşaat alanı 2 bin metrekare ve üzeri olan binaların, "NSEB" olarak inşa edilmesi zorunlu olacak.

NSEB kapsamındaki yapıların enerji kimlik belgesindeki enerji performans sınıfının en az "B sınıfı" olması şartı devam ederken, binaların enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan sağlanması zorunluluğu artırıldı. Daha önce yüzde 5 olan yenilenebilir enerji oranı 1 Ocak itibarıyla yüzde 10 olacak.

Yeni binaların, kullandıkları enerjinin en az yüzde 10'unun, güneş enerjisi panelleri, ısı pompaları gibi yenilenebilir enerji sistemleriyle karşılanması da zorunlu tutulacak.

- 66 bin ton eşdeğer karbondioksit sera gazı azaltımı sağlandı

Öte yandan, 2023'ten bugüne kadar NSEB şartlarına uygun projelendirilen 2 bin 200 bina, normal bir binaya göre yaklaşık yüzde 25 civarında enerji verimli olarak tasarlandı. Böylece yıllık 281 gigawatt saat enerji tasarrufu ve 66 bin ton eşdeğer karbondioksit sera gazı azaltımı sağlandı.

2025 yılı itibarıyla her yıl yaklaşık 30 bin binanın NSEB şartlarında inşa edilmesi hedefleniyor. NSEB şartlarına uygun binalarla yıllık 1850 gigawatt enerji tasarrufu ve 450 bin ton eşdeğer karbondioksit sera gazı azaltımı sağlanması ve bu değerlerin her yıl kümülatif olarak artması bekleniyor. Bu doğrultuda 2035 yılında 102 bin gigawatt saat tasarruf edilmesi hedefleniyor.

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