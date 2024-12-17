'Hibrit çalışma modeli fırsat eşitliği sağlıyor'

Vodafone Türkiye, çalışan memnuniyeti ve verimliliği artırmak amacıyla hibrit çalışma modelini benimsemeye devam ediyor. İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, hibrit modelin çalışanların esenliğini gözeten bir düzen olduğunu vurgulayarak, bu esnekliğin özellikle çeşitlilik ve dahiliyet açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Salgın süreciyle hayatımıza giren hibrit çalışma modeli, Vodafone Türkiye'de haftanın belirli günlerinde uzaktan, belirli günlerinde ofisten çalışma olarak uygulanıyor. Ayrıca çalışanlara yılda 4 hafta boyunca diledikleri yerden çalışma hakkı tanınıyor. Ağustos ayının uzaktan çalışma ayı ilan edilmesiyle çalışanlar bu yıl toplam 2 ay boyunca esnek çalışma fırsatından yararlandı.

Hibrit Modelin Faydaları

İş-yaşam dengesi : Çalışanların ihtiyaçlarına göre çalışma saatleri ve yerleri esneklik sunuyor.

: Çalışanların ihtiyaçlarına göre çalışma saatleri ve yerleri esneklik sunuyor. Çeşitlilik ve fırsat eşitliği : Dezavantajlı grupların iş hayatına katılımı kolaylaşıyor.

: Dezavantajlı grupların iş hayatına katılımı kolaylaşıyor. Teknoloji odaklı çözümler: 'OneApp' mobil uygulaması sayesinde ofis kullanımı planlanabiliyor.

Nazlı Tlabar Güler, şirket kültüründe çalışanların sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirterek, "Yetişkin birey" anlayışıyla hibrit deneyimin sorunsuz yönetildiğini vurguladı. Hibrit modele uygun ofis tasarımlarının ve dijital araçların çalışanların hayatını kolaylaştırdığını ifade eden Güler, teknolojinin sürekli gelişime açık olduğunu ve ihtiyaçlara göre yeniliklerin süreceğini aktardı.