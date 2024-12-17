AYM'den 10 siyasi parti için 'hesaplar uygun' kararı

Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, AYM, Kürdistan Komünist Partisi, Birleşik Devrimci Parti, Çoğulcu Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Cumhuriyet ve İstiklal Partisi, İşçi Demokrasisi Partisi, Emek Partisi, Türkiye İşçi Köylü Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi ile Halkın Kurtuluş Partisinin 2020 yılına ait kesin hesaplarına ilişkin mali denetimlerini tamamladı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net