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Yapay zeka tuzağı: Sosyal medyada 650 bin TL dolandırıldı

Balıkesir'de yaşayan 48 yaşındaki iki çocuk annesi Birgül Güden, sosyal medyada karşılaştığı yapay zeka ile ünlülerin seslerinin kullanıldığı sahte bir yatırım reklamına inanarak 650 bin TL dolandırıldı. Olay sonrası büyük bir şok yaşadığını belirten Güden, "Tek başıma asgari ücretle çalışıp iki çocuğuma bakıyorum, dolandırıldığımı anlayınca dünyam başıma yıkıldı." dedi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 12:52, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 12:56
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Yapay zeka tuzağı: Sosyal medyada 650 bin TL dolandırıldı

Instagram'da ünlü isimlerin seslerinin taklit edilerek yapılan bir reklamı izleyen Güden, kısa bir süre sonra dolandırıcılar tarafından arandı.

Kendilerini Global Gold Elite isimli yatırım şirketinden aradıklarını ve Rus asıllı borsacı Timur Turlov adına konuştuklarını söyleyen dolandırıcılar, asgari ücret kazanan Güden'i Skype üzerinden görüntülü görüşmeye aldı.

650 BİN LİRAYI KENDİ HESABINA AKTARDILAR

Sabah'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre Güden, bu görüşme sırasında telefonuna uzaktan erişim izni verdiğini fark etmedi.

Dolandırıcılar, bu sayede Güden'in mobil şifrelerini öğrenerek banka hesabına erişim sağladı. Üniversiteyi kazanan oğlunun masrafları için başvurduğu ve ön onayını aldığı 650 bin TL krediyi kendi hesaplarına aktardılar.

Durumu fark eden Güden'e, dolandırıcılar "Bu para, sizin için açacağımız yatırım hesabına aktarılacak" diyerek iletişimi kestiler.

"PARANIN AKTARILDIĞINI GÖRÜNCE ŞOKA UĞRADIM"

Güden, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Görüntülü konuşurken sık sık 'ekranını kapatma' diye uyarılarda bulundular. O an ne demek istediklerini anlayamamıştım. Hesabımdan paranın aktarıldığını görünce şoka uğradım. O andan itibaren iletişimi kestiler. Dolandırıldığımı anladım ve dünyam başıma yıkıldı. Tek başıma asgari ücretle çalışıp iki çocuk okutuyorum. Oğlum Kıbrıs'ta bir üniversiteyi kazandığında bankaya kredi başvurusu yapmıştım ancak geri ödeyememekten korktuğum için ön onaydan geçen krediyi kullanmamıştım. 85 bin TL'lik ilk kredi ödemesinin zamanı geldi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ünlü ve güvenilir isimlerin görüntülerinin ve seslerinin olduğu o reklamı izledikten hemen sonra beni arayıp, kazançlı bir yatırım yapmak isteyip istemediğimi sordular. Benim yatırım yapacak param yok deyince, 'sizden para talep etmiyoruz, sizi görüntülü olarak arayacak olan arkadaşlarımız sizi bilgilendirip yönlendirecek' dediler. Aynı reklamlar, aynı ünlülerin sesleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Benim gibi birçok kişi mağdur olacak. Yardım istiyorum."

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