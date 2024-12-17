Öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 13:01, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 13:33
Alınan bilgiye göre, Karasungur İlkokulu'nda görevli öğretmenleri taşıyan Mustafa C. idaresindeki 02 ZA 778 plakalı minibüs, Ovabağ mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile minibüsteki 12 öğretmen yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.