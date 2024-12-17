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Kağıt toplama aracına yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden 1'i hastanede öldü, saldırgan gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 16:11, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 16:15
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Kağıt toplama aracına yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü

A.D, içinde Y.K. ve T.G'nin bulunduğu kağıt toplama kamyonuna Cumhuriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde ateş açtı.

Yaralanan Y.K. ve T.G. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Y.K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinden otomobille ayrılan A.D'yi kısa sürede yakaladı.

- Valilik açıklaması

Edirne Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Daha önceden aralarında husumet olduğu belirlenen iki grup arasında silahlı saldırı gerçekleşmiş, özel bir şahsa ait kağıt toplama aracında çalıştığı belirlenen 2 kişi yaralanmış, olayın faili şahıs silahıyla birlikte yakalanmıştır." ifadeleri kullandı.

- Belediye açıklaması

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada ise sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında olayın belediye ile ilişkilendirildiği durumunun gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Olayda zarar gören araç, özel bir şahsa ait kağıt toplama aracı olup, saldırı bu şahsa bağlı çalışan personeline yönelik gerçekleşmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, söz konusu olayın belediyemizle hiçbir bağlantısı bulunmadığını önemle belirtiriz." denildi.

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