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Belediye işçi maaşlarını 47 bin liraya yükseltti!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde belediye işçilerini sevindiren bir haber geldi. AK Parti'nin yönettiği Dilovası Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası toplu sözleşme imzaladı. Sözleşme sayesinde belediyede çalışan işçiler için en düşük maaş 47 bin lira oldu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 13:38, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 13:40
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Belediye işçi maaşlarını 47 bin liraya yükseltti!

Kocaeli'de DİSK Genel-İş Sendikası ile Dilovası Belediyesi'nin kurduğu toplu sözleşme masasındandan işçileri sevindiren bir rakam çıktı. Sözleşmeyle en düşük işçi maaşı 47 bin lira oldu.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve DİSK Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük sözleşmeyi imzaladı.

İmzaların atılmasının ardından personel sevinç yaşarken, işçiler de Ömeroğlu ve katılımcılarla birlikte halay çekti.

'Emekçilere ciddi pay ayrıldı'

Küçük, belediyede ilk sözleşmeyi imzaladıklarını belirterek "Sevgili belediye başkanımız gerçekten emekten yana tavrını masada net bir şekilde göstermiştir. Başkanımız taslağın üzerine çıktı" dedi.

Başkanın "Emeklerini biliyoruz, fazlasını hak ediyorlar" dediğini aktaran Küçük, "Şu anda Dilovası Belediyesi'ndeki ciddi bir payı emekçilere ayırdı, sizlere ayırdı" dedi.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Ben de sizler gibi emekçiyim. Emeği ve alın terini bilenlerdenim. Yıllarca hem ben çalıştım hem personel çalıştırdım. Kısacası halden anlarım" diye konuştu.

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