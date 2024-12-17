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Bakanlık harekete geçti: Sosyal medyaya sınırlama yolda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital dünyada karşılaştığı risklere dikkat çekerek, sosyal medya platformlarının kullanımına sınırlamalar getirecek bir plan üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 22:34, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 22:35
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Bakanlık harekete geçti: Sosyal medyaya sınırlama yolda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı" açılışında yaptığı konuşmada çocukların dijital bağımlılık, siber zorbalık ve uygunsuz içeriklerden korunması gerektiğini vurguladı. Çalıştay, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı çerçevesinde gerçekleştirildi.

Sosyal medya ve oyun platformlarına sınırlama

Bakan Göktaş, yeni eylem planında çocukların dijital platformlarda güvenliğinin sağlanmasına yönelik rehberlik programları ve farkındalık kampanyalarının ön planda olacağını belirtti. Sosyal medya ve oyun platformlarına sınırlamalar getiren yeni yasal düzenlemelerin gündemde olduğunu ifade eden Göktaş, çocuk dostu ve eğitici içeriklerin artırılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Çarpıcı Bulgular:

  • Çalıştay sonuç raporuna göre, çocuklar 3 ila 5 saatini dijital mecralarda geçiriyor.
  • En çok kullanılan platformlar: Instagram, YouTube ve TikTok.
  • Çocukların aksiyon ve savaş oyunlarına ilgisi, şiddet içerikli karakter tercihlerini öne çıkarıyor.
  • Uzun ekran süreleri, çocuklarda görme bozukluğu, duruş problemleri ve zihinsel bulanıklığa yol açıyor.

Bakan Göktaş, "Çocuklarımızın güvenliği için sosyal medya platformlarının kullanımına sınırlamalar getirilmesi kaçınılmaz oldu" diyerek, ailelere ve eğitimcilere yönelik rehberlik mekanizmalarının güçlendirileceğini söyledi. Eylem planında fiziksel aktivitelere yönlendirme ve dijital okuryazarlık eğitimleri de yer alacak.

Göktaş ayrıca, dijital mahremiyetin önemine değinerek, ebeveynlerin çocuk fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmamaları gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

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