SPK: Borsada günlük marj değişikliği gündemimizde yok

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül, Bloomberg'e verdiği röportajda, borsa, halka arzlar ve sermaye piyasalarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Gönül, yatırımcıların gündemindeki başlıca konulara değinirken, mevcut uygulamalar üzerinde ani bir değişiklik planlamadıklarını ifade etti.

Günlük Marj ve Robot İşlemler

Borsada yüzde 10 olan günlük tavan ve taban işlem limitinin iyi çalıştığını söyleyen Gönül, "Dünya genelinde sınırsız marj uygulamaları var ancak bu durum özellikle finansal okuryazarlığı düşük yatırımcılar için büyük risk taşıyor" dedi. Robot işlemler konusunda da mevzuata aykırı bir durum olmadığını belirten Gönül, bu sistemlerin piyasanın doğal bir parçası olduğunu vurguladı.

Halka Arzlara Yoğun İlgi

Halka arzlara yönelik taleplerin devam ettiğini ifade eden Gönül, 2025 yılı için de yoğun bir arz beklentisi olduğunu dile getirdi. "Yatırımcıların doğru bilgilendirilmesini sağlıyoruz, ancak şirket seçimi yatırımcıların sorumluluğundadır" diyen Gönül, SPK'nın bu süreçte adil ve şeffaf bir rol oynadığını belirtti.

VİOP ve Para Piyasası Fonları

VİOP'ta hisse bazlı operasyonların azaltılmasını hedeflediklerini kaydeden Gönül, açığa satış işlemlerinin bu alanda dengeleyici bir rol oynayacağını söyledi. Ayrıca, para piyasası fonlarında tahvil tutma zorunluluğu getirerek, yatırımcıların daha sağlam limanlara yönlendirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Yeni Enstrümanlar ve Kripto Düzenlemeleri

Gönül, gayrimenkule dayalı tahvil gibi yeni finansal enstrümanlar üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Kripto varlıklara ilişkin düzenlemelerin de ocak ayında yayımlanacağını belirten Gönül, platformların güvenliği ve işleyişine dair esasların TÜBİTAK ve MASAK iş birliğiyle hazırlanacağını duyurdu.

SPK Başkanı Ömer Gönül'ün açıklamaları, sermaye piyasalarının geleceğine yönelik önemli ipuçları verirken, yatırımcıların güvenli ve sürdürülebilir bir piyasa ortamında hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekti.