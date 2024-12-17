Yurt dışı çıkış harcında değişiklik: Pul kalkıyor, dijital ödeme geliyor

Elektronik ortamda yapılan ödemeler, sistem üzerinden kontrol edilebilecek, çıkış yapılması üzerine harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek.

Yurt dışına çıkış harcı, dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı banka (internet bankacılığı, mobil bankacılık, vezne ve ATM), vergi dairesi ve havalimanındaki veznelerden alınabilecek.

2024 yılı sonu itibarıyla geçerli olan 500 TL üzerinden alınmış harç pulları, 10 Ocak'a kadar geçerli olacak.

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