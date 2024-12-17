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OMÜ'den 'cinsiyet değiştirme ameliyatları' açıklaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Başhekimliği, Türk Medeni Kanunu'nun 40. maddesi gereği hastanelerin cinsiyet değişikliğine karar verme yetkisinin bulunmadığına dikkat çekerek, "Haberde ve sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği şekliyle bahsi geçen hasta hakkında üniversite hastanemiz tarafından düzenlenmiş herhangi bir sağlık kurulu raporu veya yapılması planlanan/yapılmış olan cerrahi müdahale söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 17:06, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 17:08
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OMÜ'den 'cinsiyet değiştirme ameliyatları' açıklaması

OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, son günlerde haber sitelerinde ve sosyal medyada "OMÜ'de cinsiyet iptali ameliyatları durdurulsun" şeklinde haber ve değerlendirmelere yer verilmesinin ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Cinsiyet değiştirme şartları Türk Medeni Kanunu'nun 40. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan kanun hükmü gereği cinsiyet değiştirmek isteyen kimse mahkemeye şahsen başvuruda bulunmak zorundadır. Mahkemece başvuru sahibine iznin verilebilmesi için ise istem sahibinin 18 yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması şartlarına sahip olması gerekmektedir. Ayrıca başvurusu sahibinin transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmi sağlık kurulu raporuyla belgelemesi gerekmektedir. Tüm bu şartların gerçekleşmesi halinde mahkemenin vereceği iznin akabinde, verilen iznin amacına ve tıbbi yöntemlere uygun olarak cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirilebilmektedir. Dava açılmadan ve mahkemeden cinsiyet değişikliği için olumlu yanıt alınmadan tıbbi operasyon geçirilmesi hukuk sistemimizde mümkün değildir. Türk Medeni Kanunu'nun 40. maddesi gereği üniversitemiz hastanesinin cinsiyet değişikliğine karar verme yetkisi bulunmamaktadır. Haberde ve sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği şekliyle bahsi geçen hasta hakkında üniversite hastanemiz tarafından düzenlenmiş herhangi bir sağlık kurulu raporu veya yapılması planlanan/yapılmış olan cerrahi müdahale söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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