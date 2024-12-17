Deprem bölgesinde konutların %93'ü inşa ediliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde Afet Koordinasyon Toplantısı'na katılan Bakan Kurum, ardından Orduzu Bahçebaşı Mahallesi'ndeki deprem konutları şantiyesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldiği 2 Temmuz'dan bu yana 6. kez Malatya'yı ziyaret ettiğini, kendisinin de kentin "fahri hemşehrisi" olduğunu dile getirdi.

Anadolu'nun kalbi Malatya'nın "asrın felaketi" nedeniyle çok ağır bir imtihandan geçtiğini, kentin 6 Şubat depremlerinde en çok hasar gören illerin başında geldiğini belirten Kurum, "Ama o zor günlerde bu güzel şehrin insanları çektikleri acılara rağmen dayanışma ruhunu bu zor süreçte 6 Şubat sabahından bugüne kadar göstermeyi bildi. Biz de Malatyalı kardeşlerimizle el ele en güçlü şekilde kenti ayağa kaldırmak için mücadele ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği, devletimizin gücü, milletimizin desteğiyle 11 ilimizin her yerinde, ilçelerinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Her işimizi şehrin ileri gelenleriyle birlikte istişare ederek yapmaya gayret ediyoruz. Yeni yuvalarımızı 1 saat daha erken teslim etme motivasyonuyla çalışıyoruz. İlk günkü aşkla, motivasyonla da son konut teslim edilene kadar çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- Teslim edilmesi gereken konutların yüzde 93'ünün inşaatı başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğindeki son bilgileri paylaşan Bakan Kurum, bugün 11 ilde 174 ayrı alan, 1900 şantiye, 1581 köy evi şantiyesi olmak üzere toplamda 3 bin 481 şantiyede 182 bin kişinin eş zamanlı olarak dur durak bilmeden çalıştığını anlattı. Kurum, bu kapsamda 19 bin 751'i Malatya'da olmak üzere toplamda 155 bin konutun tesliminin, geçen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Ocak ayında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle yeni konutların tesliminin gerçekleştirileceğini ifade eden Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"11 ilde 15-20 gün sonra toplamda 201 bin konutun teslimini de gerçekleştirmiş olacağız. Deprem bölgesinde toplamda 391 bin 741 bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirdik. Yani tüm deprem bölgesinde, hak sahibi vatandaşlarımız için inşa edilmesi gereken konutların yüzde 93'ünün inşası başlamıştır. Malatya'mızda inşa edilmesi gereken konutların yüzde 83'ünü tamamladık. İnşallah Ocak 15 itibarıyla Malatya'mızda ihalesi yapılmamış hiçbir iş kalmayacak. Hem rezerv alanlarda hem de şehrin dışında belirlediğimiz uydu kentlerimizde ihalesi yapılmamış hiçbir işimiz kalmayacak."

2024 sonuna kadar da 27 bin 400'ü Malatya'da olmak üzere 11 ilde 201 bin 688 konutun teslim edileceğini, yıl sonunda deprem bölgesindeki konutların yüzde 45'inin tamamlanmış olacağını açıklayan Bakan Kurum, "2025 sonuna geldiğimizde Malatya'mızda 80 bin 600 konut olmak üzere deprem bölgemizin tamamında 452 bin 983 konutumuzu, iş yerimizi bitirmiş, hak sahibi kardeşlerimize sunmuş olacağız. 2025 yılı sonu itibarıyla evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak şiarıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 22 yıldır olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın seçim meydanlarında, Malatya'da, ziyaret ettiği her ilde verdiği sözü tuttuğu gibi yine sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz." dedi.

Şehri bütün olarak değerlendirdiklerini, yapılan konutların etrafını güzelleştirecek çarşısı, pazarı, sosyal donatılarıyla yepyeni inşa çalışmaları yürüttüklerini, özellikle de ecdad yadigarı eserleri unutmadıklarını belirten Bakan Kurum, "Battalgazi'nin memleketine yakışacak şekilde sosyal donatıları, camileri, medreseleriyle her türlü ayrıntıyı titizlikle inceliyor ve bunlarla beraber aldığımız kararları uygulamaya gayret ediyoruz. Bu mirası yaşatmayı, bu eserleri yeniden ihya etmeyi, gelecek nesillere aktarmayı da ihmal etmiyoruz." diye konuştu.

Malatya'nın simge mekanlarından Söğütlü Camisi'nin temelinin atıldığını, hızlı bir şeklide inşa sürecinin yürütüleceğini ifade eden Bakan Kurum, çarşı projesini önemsediklerini, kentin 6 Şubat'tan daha güçlü bir şehir olması anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı.

Şire Pazarı'nı, Kuyumcular Çarşısı'nı, Yüzüncü Yıl ve Bakırcılar çarşısıyla birlikte konutları, iş yerlerini, ofisleri kentin şanına yaraşır şekilde inşa etmeye çalıştıklarını anlatan Bakan Murat Kurum, 2025 yılı sonuna gelindiğinde Malatya ekonomisinin yeniden canlanacağını, üretim, istihdam, ticaretin yeniden daha da güçlü hale geleceğini bildirdi.

Depremin etkilediği 11 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük şantiye alanlarını kurduklarını, yurt dışından gelen misafirlerin "biz ne böyle bir yıkım ne de böyle bir inşa sürecini gördük" dediğini aktaran Kurum, tüm ekip arkadaşlarına, 182 bin çalışana teşekkür etti.

- "Deprem bölgesinden elimizi hiçbir zaman çekmedik"

Depremzedelere 1 saat daha erken konutunu verme motivasyonuyla çalıştıklarına işaret eden Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Biz birileri gibi depremden sonra gelip siyasi şovu yapıp gidenlerden olmadık. Buradan deprem bölgesinden elimizi hiçbir zaman çekmedik. Onlar oturdukları yerden maalesef depremzede kardeşlerimizin sadece acılarını istismar ettiler biz onlar istismarlarını yaparken Malatya'da, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta tüm 11 ilde, ilçelerde vatandaşımızla el ele verdik gece gündüz demeden çalıştık. Depremin ilk anında da buradaydık. Günlerce vatandaşlarımızla enkaz alanlarında hem acılarımızı paylaştık hem de yeni yaptığımız, bitirdiğimiz, vatandaşlarımıza teslim ettiğimiz konutların yerlerini tespit ettik. Bugün de buradayız. Son konut teslim edilene kadar burada olmaya devam edeceğiz. Bizim milletimize sözümüz var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Malatya'ya sözü var o sözü tutan, gerçekleştiren ekip arkadaşları olarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu ülkeyi seven afetzede kardeşlerimize karşı sorumluluk duygusu taşıyan herkesi de deprem bölgesinin derdiyle dertlenmeye, anahtarlarını alan kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olmaya davet ediyorum. Biz inşallah annelerimizin kalbi huzurla dolana kadar, buradaki her bir çocuğumuzun yüzü gülene kadar burada koşturmaya devam edeceğiz."

Bakan Kurum daha sonra TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, ilçe belediye başkanları ve ilgililerle birlikte deprem konutlarını inceledi.