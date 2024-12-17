Yerli Malı Haftası'nda çiğköfte yiyen öğrenciler zehirlendi

Liseliler kamu kurumlarına mobilya üretiyor: Hedef 10 milyon ciro
Liseliler kamu kurumlarına mobilya üretiyor: Hedef 10 milyon ciro
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net'ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net'ten!
Sponsorlu İçerik
Avukata ters kelepçe davası: Polis ve bekçilere hapis
Avukata ters kelepçe davası: Polis ve bekçilere hapis
Bakan Işıkhan'dan komisyonun 3. toplantısına dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan komisyonun 3. toplantısına dair açıklama
Kiracılar dikkat! 'Elden ödedim' dedi, tahliye kararı çıktı
Kiracılar dikkat! 'Elden ödedim' dedi, tahliye kararı çıktı
Konut fiyatlarında artış hızlandı: 3 ayın en yüksek seviyesi
Konut fiyatlarında artış hızlandı: 3 ayın en yüksek seviyesi
Asgari ücrette, üçüncü toplantı için tarih belli oldu
Asgari ücrette, üçüncü toplantı için tarih belli oldu
Bakan Tunç: Birikmiş adli yardım ücretleri TBB'ye aktarıldı
Bakan Tunç: Birikmiş adli yardım ücretleri TBB'ye aktarıldı
Yurt dışı çıkış harcında değişiklik: Pul kalkıyor, dijital ödeme geliyor
Yurt dışı çıkış harcında değişiklik: Pul kalkıyor, dijital ödeme geliyor
'Diyanet, Washington'a villa yaptırdı' iddialarına Yılmaz'dan yanıt
'Diyanet, Washington'a villa yaptırdı' iddialarına Yılmaz'dan yanıt
MEB, 1. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin soru kitapçıklarını yayımladı
MEB, 1. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin soru kitapçıklarını yayımladı
Yerli Malı haftası hastanede bitti: 18 öğrenci zehirlendi
Yerli Malı haftası hastanede bitti: 18 öğrenci zehirlendi
KKTC'den getirilen eşyadan vergi alınacak
KKTC'den getirilen eşyadan vergi alınacak
SPK: Borsada günlük marj değişikliği gündemimizde yok
SPK: Borsada günlük marj değişikliği gündemimizde yok
AB'den Türkiye'ye 1 milyar euroluk ek fon
AB'den Türkiye'ye 1 milyar euroluk ek fon
Bakan Göktaş duyurdu! Bazı sosyal medya uygulamalarına sınırlama
Bakan Göktaş duyurdu! Bazı sosyal medya uygulamalarına sınırlama
Belediye işçi maaşlarını 47 bin liraya yükseltti!
Belediye işçi maaşlarını 47 bin liraya yükseltti!
Yapay zeka tuzağı: Sosyal medyada 650 bin TL dolandırıldı
Yapay zeka tuzağı: Sosyal medyada 650 bin TL dolandırıldı
AYM'den 'Kişisel verilere erişim' kararı! Hak ihlali saydı
AYM'den 'Kişisel verilere erişim' kararı! Hak ihlali saydı
Anayasa Mahkemesi'nden noterlerle ilgili iptal kararı
Anayasa Mahkemesi'nden noterlerle ilgili iptal kararı
Televizyon programlarındaki 'akıllı işaretler' yenilenecek
Televizyon programlarındaki 'akıllı işaretler' yenilenecek
Adalet Bakanı Tunç'tan 17-25 Aralık mesajı
Adalet Bakanı Tunç'tan 17-25 Aralık mesajı
17 ilde usulsüz 'yurt dışı eğitim kredisi' alanlara operasyon: 149 gözaltı
17 ilde usulsüz 'yurt dışı eğitim kredisi' alanlara operasyon: 149 gözaltı
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
Taksiciler yasal düzenleme istiyor
Taksiciler yasal düzenleme istiyor
Süt ve süt ürünlerinde 'ev ve köy' ifadelerine yasak
Süt ve süt ürünlerinde 'ev ve köy' ifadelerine yasak
Bakan Bolat duyurdu: Araç ve konut ilanlarında yeni dönem!
Bakan Bolat duyurdu: Araç ve konut ilanlarında yeni dönem!
Erdoğan: İş para kulelerine gelince bunların paraları var
Erdoğan: İş para kulelerine gelince bunların paraları var
Kamuya memur alımı yapılacak! Bakan Göktaş müjdeyi verdi
Kamuya memur alımı yapılacak! Bakan Göktaş müjdeyi verdi
Bakan Şimşek'ten 'muhtemelen' asgari ücret açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'muhtemelen' asgari ücret açıklaması
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Yerli Malı Haftası'nda çiğköfte yiyen öğrenciler zehirlendi

Bursa'da bir okulda Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte yedikleri çiğ köfteden rahatsızlandığı öne sürülen 13 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 19:57, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 20:02
Yazdır
Yerli Malı Haftası'nda çiğköfte yiyen öğrenciler zehirlendi

Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'ndeki Somuncubaba İmam Hatip Ortaokulu'nda bazı öğrenciler, etkinlikte yanlarında getirdiği yiyecekleri yedikten sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetleri başlayan çocuklar, okula gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerin ilk belirlemelere göre yedikleri çiğ köfteden rahatsızlandıkları belirlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tetkiklerin ardından öğrenciler taburcu edilmiştir. Konu ile ilgili müdürlüğümüzce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber