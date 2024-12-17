Liseliler kamu kurumlarına mobilya üretiyor: Hedef 10 milyon ciro

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, okulların ve yurtların ihtiyacı olan mobilyaları üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. İhtiyaç doğrultusunda üretime devam eden öğrenciler, okulların eksiklerini gidermeye yardımcı oluyor. Öğrencilerin alın teriyle gerçekleştirdikleri üretimler, eğitim ve kamu kurumlarının masa ve sandalye ihtiyacını karşılarken, emekleri karşılığında para da kazanıyor.

CİROMUZ 800-900 BİN TL

Amaçlarının döner sermaye olarak okullara donanımlar yapmak olduğunu belirten İnşaat Teknolojisi öğretmeni ve Ahşap Atölyesi şefi Davut Taşova, "Şu anda işlere yeni başlamış durumdayız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yurtlarına dolaplar, şövaleler, öğrenci ve öğretmen masaları yapmaktayız. Üretimimiz devam etmekte. Çakallı Ortaokulu'nun işlerini teslim ettik. İnşaat Teknolojisi Ahşap Atölyesi olarak döner sermayede yeni başladık. Ciromuz 800-900 bin TL civarında. Okul idaresinin bize verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Okul idaresinin katkılarıyla da bu ciromuzu daha yüksek seviyelere çıkartmak istiyoruz. Biz sadece Samsun olarak değil, kentin her yerine özellikle kamu sektörlerine işler yapmayı düşünüyoruz" dedi.

5 ALANDA EĞİTİM ÖĞRETİM

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Şahin, "Atakum Mesleki Teknik ailesi olarak 1386 öğrenci, 5 alanda eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam etmekte. Özellikle kimya teknolojisi, bilişim teknolojileri, inşaat teknolojisi, tesisat ve iklimlendirme ile elektrik-elektronik alanlarında eğitim faaliyetlerimiz yoğun seyretmekte. Bu bölümlerimizin normal eğitim öğretiminin dışında döner sermaye faaliyeti olarak da bölümlerimizi aktifleştirme yolunda hızla ilerliyoruz. Kimya teknoloji alanı öteden beri üretim faaliyetlerini yürütmekte. İlimizin ve ülkemizin temizlik ürünleri ihtiyacını cevap vermektedir. Özellikle İl Sağlık Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Samsun'daki iş ve işletmelerin ve okullarımızın temizlik ürünü ihtiyaçları büyük oranda okulumuzdan karşılanmaktadır. Biz bunlara ek olarak da İnşaat Teknolojisi Alanın Yapı bölümünde döner sermaye faaliyetlerine hız verdik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzden bize başvuran okullarımızın şu anda dolaplarını, sıralarını üretmekteyiz. Çocuklarımız şu anda bu bölümde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün yurtlarına dolaplar ve sıraları ürettiler ve teslim aşamasına geldiler" diye konuştu.

2025 YILI HEDEFİMİZ 15 MİLYON TL

Okulun toplam hedef cirosunun 15 milyon TL olduğunu ifade eden Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2025 yılındaki temel hedefimiz de özellikle elektrik-elektronik alanında güç kaynağı üretimine ağırlık vermek. Bilişim teknolojisi alanında da daha çok resmi kurumlarımızın bilgisayar ağının teknik kısmının yıllık bakımını almak ve okullarımızın bilgisayar atölyelerinin ve akıllı tahtaların yıllık tamir bakım işlerini kendi döner sermaye kapsamına alarak biraz daha okulumuzu aktifleştirmek ve büyütme yolunda çaba sarf ediyoruz. Tesisat teknoloji alanımız özellikle iklimlendirme, havalandırma, klima sistemlerinde de sisteme entegre olma yolunda hızla ilerliyoruz. Orada da kurumlarımızın klimalarının bakım onarımlarını yapma konusunda biraz daha yol alacağız. 2024 yılı mevcut ciromuz şu anda 9,5-10 milyon TL'yi bulmuş durumda. Temel hedefimiz, yıl bitmeden 10 milyon TL hedefimizi yakalamaktır. Önümüzdeki yıl hedefimizi de 15 milyon TL ciroya ulaşmak olarak belirledik."

Yaptıkları işlerden memnun olduğunu belirten 10'uncu sınıf öğrencisi Seymen Arslan, "Okulumuzda dolap yaparak bir şeyler öğreniyoruz. Bunda da cebimize de katkı sağlıyor. Biz de ileride işimize yarayabilecek bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Yaptığımız ürünler sağlam ve kalıcı olursa biz de seviniyoruz" derken, 10'uncu sınıf öğrencisi Yusuf İslam Tüfekçi ise "Buraya gelme amacım, ahşapları merak ediyordum ve ilgim vardı. Onun için geldim. Elimiz de alıştı. Hocalarımız da yardımcı oluyorlar. Buradaki öğrendiklerimle ileride işimi kurup büyütmek istiyorum. Ayrıca burada hem okuyup hem para da kazanıyorum" diye konuştu.