İran'da doğal gaz krizi! Faaliyetler durdu, okullar tatil oldu

Cevdet Yılmaz: Asgari ücretin dengeli yapıda olması önemli
Cevdet Yılmaz: Asgari ücretin dengeli yapıda olması önemli
Faizsiz ve Taksitli 75.000 TL!
Faizsiz ve Taksitli 75.000 TL!
Sponsorlu İçerik
AYM'den emsal karar: Kişisel verilere erişim hakkı ihlal edilemez
AYM'den emsal karar: Kişisel verilere erişim hakkı ihlal edilemez
Bakanlık harekete geçti: Sosyal medyaya sınırlama yolda
Bakanlık harekete geçti: Sosyal medyaya sınırlama yolda
Liseliler kamu kurumlarına mobilya üretiyor: Hedef 10 milyon ciro
Liseliler kamu kurumlarına mobilya üretiyor: Hedef 10 milyon ciro
Avukata ters kelepçe davası: Polis ve bekçilere hapis
Avukata ters kelepçe davası: Polis ve bekçilere hapis
Bakan Işıkhan'dan komisyonun 3. toplantısına dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan komisyonun 3. toplantısına dair açıklama
Kiracılar dikkat! 'Elden ödedim' dedi, tahliye kararı çıktı
Kiracılar dikkat! 'Elden ödedim' dedi, tahliye kararı çıktı
Konut fiyatlarında artış hızlandı: 3 ayın en yüksek seviyesi
Konut fiyatlarında artış hızlandı: 3 ayın en yüksek seviyesi
Asgari ücrette, üçüncü toplantı için tarih belli oldu
Asgari ücrette, üçüncü toplantı için tarih belli oldu
Bakan Tunç: Birikmiş adli yardım ücretleri TBB'ye aktarıldı
Bakan Tunç: Birikmiş adli yardım ücretleri TBB'ye aktarıldı
Yurt dışı çıkış harcında değişiklik: Pul kalkıyor, dijital ödeme geliyor
Yurt dışı çıkış harcında değişiklik: Pul kalkıyor, dijital ödeme geliyor
'Diyanet, Washington'a villa yaptırdı' iddialarına Yılmaz'dan yanıt
'Diyanet, Washington'a villa yaptırdı' iddialarına Yılmaz'dan yanıt
MEB, 1. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin soru kitapçıklarını yayımladı
MEB, 1. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin soru kitapçıklarını yayımladı
Yerli Malı haftası hastanede bitti: 18 öğrenci zehirlendi
Yerli Malı haftası hastanede bitti: 18 öğrenci zehirlendi
KKTC'den getirilen eşyadan vergi alınacak
KKTC'den getirilen eşyadan vergi alınacak
SPK: Borsada günlük marj değişikliği gündemimizde yok
SPK: Borsada günlük marj değişikliği gündemimizde yok
AB'den Türkiye'ye 1 milyar euroluk ek fon
AB'den Türkiye'ye 1 milyar euroluk ek fon
Belediye işçi maaşlarını 47 bin liraya yükseltti!
Belediye işçi maaşlarını 47 bin liraya yükseltti!
Yapay zeka tuzağı: Sosyal medyada 650 bin TL dolandırıldı
Yapay zeka tuzağı: Sosyal medyada 650 bin TL dolandırıldı
Anayasa Mahkemesi'nden noterlerle ilgili iptal kararı
Anayasa Mahkemesi'nden noterlerle ilgili iptal kararı
Televizyon programlarındaki 'akıllı işaretler' yenilenecek
Televizyon programlarındaki 'akıllı işaretler' yenilenecek
Adalet Bakanı Tunç'tan 17-25 Aralık mesajı
Adalet Bakanı Tunç'tan 17-25 Aralık mesajı
17 ilde usulsüz 'yurt dışı eğitim kredisi' alanlara operasyon: 149 gözaltı
17 ilde usulsüz 'yurt dışı eğitim kredisi' alanlara operasyon: 149 gözaltı
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
Taksiciler yasal düzenleme istiyor
Taksiciler yasal düzenleme istiyor
Süt ve süt ürünlerinde 'ev ve köy' ifadelerine yasak
Süt ve süt ürünlerinde 'ev ve köy' ifadelerine yasak
Bakan Bolat duyurdu: Araç ve konut ilanlarında yeni dönem!
Bakan Bolat duyurdu: Araç ve konut ilanlarında yeni dönem!
Erdoğan: İş para kulelerine gelince bunların paraları var
Erdoğan: İş para kulelerine gelince bunların paraları var
Kamuya memur alımı yapılacak! Bakan Göktaş müjdeyi verdi
Kamuya memur alımı yapılacak! Bakan Göktaş müjdeyi verdi
Ana sayfaHaberler Dünya

İran'da doğal gaz krizi! Faaliyetler durdu, okullar tatil oldu

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, ülkede doğal gaz yetersizliği nedeniyle bazı sanayi bölgelerindeki fabrika ve atölyelerin faaliyetlerinin durduğunu belirtti. Ayrıca ülkede, soğuk hava ile elektrik ve gaz tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle birçok eyalette eğitime ara verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 23:05, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 23:16
Yazdır
İran'da doğal gaz krizi! Faaliyetler durdu, okullar tatil oldu

İran'da yaşanan doğal gaz tedarik sıkıntısı krize dönüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, "Ülkenin kuzeyi, kuzeydoğu ve kuzeybatısında insanlar üşümesin diye sanayi bölgelerinin büyük bir kısmını tatil etmek zorunda kaldık" dedi.

İran'da doğal gaz ihtiyacının 945 milyon metreküp olmasına rağmen yaklaşık 840 milyon metreküp üretildiğine dikkati çeken Kaimpenah, "Normal hava koşullarında günlük yaklaşık 100 milyon metreküp enerji açığımız var. Ülkenin 945 milyon metreküp doğal gaz ihtiyacının 620 milyon metreküpten fazlası yalnızca hane halkı, ticari işletmeler ve küçük sanayiler tarafından tüketiliyor" ifadelerini kullandı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, Rusya, 47 trilyon metreküple dünyada kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahipken İran da 34 trilyon metreküple en fazla gaz rezervlerine sahip ikinci ülke konumunda bulunuyor.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Hem gaz tüketiminin düşürülmesi hem de yüksek tüketim nedeniyle oluşan gaz basıncı sorununun çözülmesi hedeflenen çağrılar üzerine bugün İran Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen haftalık basın toplantısında da kombiler kısıldı.

Enerji sorunu ve soğuk havalar nedeniyle Erdebil, Batı Azerbaycan, Simnan, Gülistan, Kuzey Horasan, Rezevi Horasan, Mazenderan, Zencan, Kürdistan ve Kirmanşah eyaletlerinde tüm eğitim kademeleri için okullar tatil edildi.

Kum eyaletinde ilk, orta ve lise düzeyi eğitim kurumları, Fars eyaletinde ise ilkokullar tatil edildi. Bazı eyaletlerde eğitime çevrim içi devam edilecekken bazı eyaletlerde ise okullar tamamen tatil edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber