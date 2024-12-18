18 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüşecek, mevkidaşı ile ortak basın toplantısı yapacak.

(TBMM/11.30/12.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Necip Hablemitoğlu Parkı açılış ve anma törenine, ardından Başkent Ankara Kalkınma Projesi Tarım Kampüsü ve Rekreasyon alanı gezisine katılacak.

(Ankara/12.30/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu toplantısında sunum yapacak.

(TBMM/11.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 5 ila 13. maddeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Türkiye Girişimci Buluşması Ödül Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/18.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- ABD Merkez Bankası, faiz kararını duyuracak.

(Washington/22.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Zirvesi kapsamında, Mısır'da düzenlenecek D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 21. Toplantısı'na katılacak.

(Kahire)

2- Avrupa Birliği-Batı Balkanlar liderleri zirve toplantısında bir araya gelecek.

(Brüksel)

3- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

4- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Konferans Salonu'nda düzenlenecek 44. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi programına katılacak.

(Ankara/16.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turuna 10 maçla devam edilecek. Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor, Muşspor-Onvo Antalyaspor, GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK, Boluspor-1461 Trabzon FK, Çorluspor-Kocaelispor, Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor, Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük, Erzurumspor FK-Sakaryaspor, Menemen FK-MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK-52 Orduspor karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/Muş/Kastamonu/Bolu/Tekirdağ/13.00/İstanbul/13.00/15.30/Erzurum/15.30/İzmir/18.00/Gaziantep/20.30)

2- UEFA Konferans Ligi'nin altıncı ve son haftasında Belçika temsilcisi Cercle Brugge'e konuk olacak RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan ile bir oyuncusu, Jan Breydel Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, turuncu-lacivertli ekip son idmanını burada yapacak.

(Brugge/20.30/21.00)

3- Cercle Brugge Teknik Direktörü Ferdinand Feldhofer ve bir oyuncusu, RAMS Başakşehir müsabakası öncesi Jan Breydel Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Brugge/16.30)

4- THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

5- BKT Avrupa Kupası'nın 12. haftasında; B Grubu'nda Türk Telekom, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımına konuk olacak, A Grubu'nda Beşiktaş Fibabanka ise İsrail'in Hapoel Shlomo takımıyla Bulgaristan'da karşılaşacak.

(Ljubljana/20.30/Samokov/21.00)

6- Basketbol Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında; H Grubu'nda Manisa Basket, Sırbistan'ın FMP takımını ağırlayacak, C Grubu'nda Karşıyaka ise Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Manisa/20.30/Saint Quentin/23.00)

7- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ikinci maçlarında, E Grubu'nda ÇBK Mersin, İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını ağırlayacak, F Grubu'nda Fenerbahçe Opet ise İtalya'nın Umana Reyer takımına konuk olacak.

(Mersin/19.00/Venedik/21.30)

8- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında; Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

9- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Halkbank, Çekya'nın Jihostroj takımını ağırlayacak.

(Ankara/18.00)

10- CEV Erkekler Challenge Kupası 8'li final turu rövanş maçında Spor Toto, Almanya'nın WWK Volleys takımını ağırlayacak.

(Ankara/14.00)

11- FIFA Kıtalararası Kupa'nın final maçı Katar'da oynanacak. Finalde Real Madrid ile Meksika temsilcisi Pachuca karşı karşıya gelecek.

(Doha/21.00)

12- Türkiye Güreş Federasyonu Genel Kurulu yapılacak.

(Ankara/10.00)

13- Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Türkiye Fair Play Ödülleri, Olimpiyatevi'nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

(İstanbul/18.00)