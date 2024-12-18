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Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Fırtına geliyor

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 07:28, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 07:37
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Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenimn kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor.

Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 artacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MGM tarfafından Artvin için turuncu kodlu, Rize ve Ardahan için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah saatlerinde güneydoğu kesimlerde pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 17°C
Az bulutlu

EDİRNE 3°C, 14°C
Az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 18°C
Az bulutlu

MANİSA 5°C, 15°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 8°C, 19°C
Az bulutlu

HATAY 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 0°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU 0°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) çok bulutlu

DÜZCE 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) çok bulutlu

KASTAMONU 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; yarın (Çarşamba) Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı, iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN 2°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Ardahan çevrelerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -12°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -8°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -6°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 9°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 14°C
Parçalı bulutlu

SİİRT -1°C, 7°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 14°C
Parçalı bulutlu

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