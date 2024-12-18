Hakkari'de sınır güvenliği toplantısı yapıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sınır güvenliği toplantısı düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen toplantıda göçmen ve uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı geçişlerin önlenmesi ile sınır bölgelerinde suçla mücadele konularında alınan tedbirler görüşüldü.

Çelik, toplantıdan sonra katılımcılara başarı temennisinde bulunarak teşekkür etti.

Toplantıya Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, ilçe jandarma komutanları ve bazı kurum amirleri katıldı.