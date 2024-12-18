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Yasa dışı ticaret:1,2 ton kaçak altın ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 424 farklı olayda 3 milyar 246 milyon lira değerinde, 1 ton 200 kilogram ağırlığında kaçak altın yakalandığını duyurdu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 07:45, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 08:49
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Yasa dışı ticaret:1,2 ton kaçak altın ele geçirildi

Türkiye Gazetesinden Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; Gümrük idarelerinin yasa dışı ticarete karşı güvenlik kalkanı vazifesi gördüğünü belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 424 farklı olayda 3 milyar 246 milyon lira değerinde, 1 ton 200 kilogram ağırlığında kaçak altın yakalandığını açıkladı. TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2025 yılı bütçe sunumun yapan Bakan Bolat "

Bu yıl çalışmalar sonucu yapılan yakalamalar neticesinde 300 farklı olayda 29,7 milyar TL değerinde 23,6 ton uyuşturucu madde yakalandı. Ayrıca 21,2 milyar lira değerinde kaçak ve yasa dışı ticari eşya ele geçirildi. Toplamda 6.881 farklı olayda 51 milyar 304 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu yakalandı. Ticaret Bakanlığımızca yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, 2024 yılında 456 milyon lira değerinde elektronik sigara ele geçirildi" bilgisini verdi.

DENETİMLERDE CEZA YAĞDI

Fahiş fiyat cezasının üst sınırının 1 milyon liraya, stokçuluğun cezasının üst sınırının da 12 milyon liraya çıkarıldığını hatırlatan Bolat "Bu yılın başından itibaren yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerde de tarife ve fiyat listesi bulundurma ve kapının önüne asma zorunluluğu getirildi ve

tam 251 bin iş yeri denetlendi ve kurallara uymayan işletmelere 323 milyon lira idari para cezası uygulandı. Aldatıcı reklamlara karşı 17 bin 436 adet dosya Reklam Kurulu tarafından görüşüldü ve 224 milyon lira para cezası uygulandı ve 133 adet dosyada da reklamlara erişim engeli getirildi.

Bunun dışında elektronik ticaretle ilgili olarak fahiş fiyat ve haksız fiyat denetlemeleri, otomotiv, emlak, zincir marketler, ulusal marketler, yerel marketler, stokçuluk gibi denetlemelerimizin toplamı şudur:

81 ilimizde bu yıl 425 bin 737 işletme denetledik, tespit edilen aykırılıklar için 4 milyar 750 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladık ve bunlar tahsil ediliyor" diye konuştu.

GÜNCELLEME SÜRÜYOR

Gümrük Birliği güncelleme çalışmalarını hızlandırdıklarını da söyleyen Bakan Bolat "Başta vize engeli, ulaştırma, tır geçiş belgeleri, serbest ticaret anlaşmaları uyumsuzluğu gibi konularda haklı taleplerimiz için görüşmeler yapıyoruz. Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nu Bakanlar düzeyinde ilk kez 8 Temmuz 2024 tarihinde Brüksel'de başlattık. Avrupa Birliğinin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerini sektörlerimizle çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

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