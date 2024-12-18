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'5 gençten 1'inin gizli profili var'

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonuna bilgi veren RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, 15-21 yaş grubundaki 6 bin 500 çocuk ve gençle yaptığı araştırmanın detaylarını anlattı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 09:03, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 09:28
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'5 gençten 1'inin gizli profili var'

RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, şöyle konuştu: Günlük internet kullanım süresi dört buçuk saatin üzerinde. Televizyon izleme süresi günlük bir saat 40 dakika. Gençler, yaklaşık bir buçuk saat dijital platformlarda vakit geçiriyor. Günlük yaklaşık 52 dakika radyo kullanımı var.

Sosyal medyaya baktığımızda bu kitlenin yüzde 95'i sosyal medya hesabı olduğunu bildiriyor.

Sosyal medya profili herkese açık olanların oranı üçte birden fazla, yüzde 37. Gençlere ailelerinin bilmediği bir sosyal medya hesabının olup olmadığını sorduk, yüzde 18'i 'evet' cevabını verdi. Habere erişim için gençlerin yüzde 71'i sosyal medyayı kullanıyor.

Bu mecra gençler tarafından en çok güvenilen araç. Sonra televizyon, internet haber siteleri geliyor.

Her 10 gençten yaklaşık 4'ü yani yaklaşık yüzde 40'ı yüksek düzeyde ekran bağımlısı. Gençlerin yüzde 29,4'ü yüksek düzeyde, yüzde 35'i orta seviyede, yüzde 35,6'sı ise düşük seviyede dijital okuryazar.

Güler, katılımcıların yüzde 95'inin sosyal medya hesabı olduğu ve bunların yüzde 37'sinin profilinin herkese açık olduğu söyledi. Güler, "Ailenizin bilmediği bir sosyal medya hesabınız var mı? sorusuna 'Evet' diyenlerin oranı yüzde 17,7 olarak ölçüldü" dedi. Araştırmayla her 5 gençten 1'inin gizli sosyal medya hesabı olduğu ortaya konuldu.

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