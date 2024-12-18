9 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, FETÖ'ye yönelik Ankara, İstanbul ve Kayseri merkezli Muş, Bursa, Aydın, İzmir, Ordu ve Tekirdağ'da Kıskaç-31 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 41 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

Örgütün askeri gizli yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, hücre evlerinde barınmak ve örgütün kripto haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.