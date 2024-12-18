Dolar günü rekorla kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,9910 34,9920 35,0190 35,0200 Avro 36,8000 36,8010 36,7860 36,7870 Sterlin 44,4300 44,4370 44,4270 44,4350 İsviçre frangı 39,0820 39,0870 39,1920 39,1980 ANKARA ABD doları 34,9610 35,0410 34,9890 35,0690 Avro 36,7600 36,8400 36,7460 36,8260 Sterlin 44,3700 44,5800 44,3670 44,5770