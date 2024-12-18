Dolar günü rekorla kapattı
İlk defa 35,00 TL'yi aşan dolar, günü 35,02 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 17:18, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 17:23
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,9910
|34,9920
|35,0190
|35,0200
|Avro
|36,8000
|36,8010
|36,7860
|36,7870
|Sterlin
|44,4300
|44,4370
|44,4270
|44,4350
|İsviçre frangı
|39,0820
|39,0870
|39,1920
|39,1980
|ANKARA
|ABD doları
|34,9610
|35,0410
|34,9890
|35,0690
|Avro
|36,7600
|36,8400
|36,7460
|36,8260
|Sterlin
|44,3700
|44,5800
|44,3670
|44,5770