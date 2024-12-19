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Süte yüzde 17 zam

Çiğ süt tavsiye fiyatı yüzde 17 artışla 17,15 liraya yükseldi. Yeni fiyat, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 19 Aralık 2024 08:20, Son Güncelleme : 19 Aralık 2024 08:20
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Süte yüzde 17 zam

Çiğ süte 2025 yılı itibarıyla zam geldi.

Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütte litre fiyatını yüzde 17,1 artırarak 14,65 liradan 17,15 liraya yükseltti.

Bu fiyat yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü için geçerli olacak.

Yeni fiyat 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 25 kuruşluk fark verilecek.

Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecek.

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