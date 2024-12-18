İkinci el telefonda casus yazılıma dikkat
Cep telefonlarında yükselen fiyatlar, ikinci el ve yenilenmiş cihaz pazarını cazip hale getirdi. 2023'ün ilk çeyreğinde satışlar yıllık yüzde 14 artışla küresel çapta 13 milyar doları aştı. Ancak bu yükseliş, siber güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, cihaz alırken veri güvenliği konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
Cep telefonları fiyatlarında görülen artış, ikinci el ve yenilenmiş cihaz pazarını giderek daha popüler bir seçenek haline getirdi.
Sabah Gazetesinden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre; Bir araştırmanın sonuçlarına göre, satışlar sadece 2023'ün ilk çeyreğinde yıllık yüzde 14 artış gösterdi ve küresel olarak 13 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Ancak bu durum bazı siber güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor.
Uzmanları vatandaşları uyarıyor
Eski yazılım: Bazı cihazlar artık üretici tarafından desteklenmeyebilir, bu da temel işletim sisteminin yazılım güncellemeleri almadığı anlamına gelir. Bu da cihazınızın saldırganlara karşı savunmasız kalacağı anlamına geliyor.
Kötü amaçlı yazılım: Bazı durumlarda, önceki sahibi telefona kötü amaçlı bir yazılım yüklemiş olabilir. Bu yazılım, kişisel bilgilerinizi ve parolalarınızı çalmaktan aramalarınızı ve mesajlarınızı gözetlemeye kadar çeşitli şeyler yapmak üzere tasarlanmış olabilir.