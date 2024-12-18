İkinci el telefonda casus yazılıma dikkat

Cep telefonları fiyatlarında görülen artış, ikinci el ve yenilenmiş cihaz pazarını giderek daha popüler bir seçenek haline getirdi.

Sabah Gazetesinden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre; Bir araştırmanın sonuçlarına göre, satışlar sadece 2023'ün ilk çeyreğinde yıllık yüzde 14 artış gösterdi ve küresel olarak 13 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Ancak bu durum bazı siber güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor.

Uzmanları vatandaşları uyarıyor

Eski yazılım: Bazı cihazlar artık üretici tarafından desteklenmeyebilir, bu da temel işletim sisteminin yazılım güncellemeleri almadığı anlamına gelir. Bu da cihazınızın saldırganlara karşı savunmasız kalacağı anlamına geliyor.

Kötü amaçlı yazılım: Bazı durumlarda, önceki sahibi telefona kötü amaçlı bir yazılım yüklemiş olabilir. Bu yazılım, kişisel bilgilerinizi ve parolalarınızı çalmaktan aramalarınızı ve mesajlarınızı gözetlemeye kadar çeşitli şeyler yapmak üzere tasarlanmış olabilir.