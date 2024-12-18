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Altının fiyatı ne kadar oldu?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 980 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 09:35, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:01
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Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 2 bin 973 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 980 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 930 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 650 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 2 bin 646 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Fed'in bugün politika faizini yüzde 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Söz konusu kararlar öncesinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,4 seviyesinde dengelenirken, tahvil faizlerinin son 5 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini törpülüyor.

Analistler, Fed'in bu akşamki para politikası kararlarının tahvil ve emtia piyasalarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri ile kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde ve İngiltere'de enflasyon, ABD'de cari işlemler dengesi, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 670 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 630 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.


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