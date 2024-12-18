Bakanlık uyardı: Evinizde varsa atın!

Ticaret Bakanlığı, piyasada satılan oyuncakları denetledi ve bazı ürünlerin toplatılmasına karar verdi. Gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarında çocukların sağlığını tehdit eden oyuncaklar tespit edildi ve toplatılmaya başlandı.

Çocukların hayran olduğu ve uzun saatlerce ellerinde vakit geçirdiği birçok oyuncakta ciddi sağlık riskleri tespit edildi.

Oyuncaklarda kurşun ve ftalat gibi zararlı kimyasalların belirlendi ve sınırların çok üzerinde olduğu bildirildi. Özellikle slime, sticker ve lastik top gibi ürünlerden çıktı.

TOPLATILMASINA KARAR VERİLEN ÜRÜNLER: