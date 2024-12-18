Bakanlık uyardı: Evinizde varsa atın!
Ticaret Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünleri ve piyasada satılan bazı eşyaları denetlemeye ve yayımlamaya devam ediyor. Yayımlanan yeni ürünler arasında özellikle çocukların sağlığını tehdit eden oyuncaklar yer aldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 10:02, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:02
Ticaret Bakanlığı, piyasada satılan oyuncakları denetledi ve bazı ürünlerin toplatılmasına karar verdi. Gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarında çocukların sağlığını tehdit eden oyuncaklar tespit edildi ve toplatılmaya başlandı.
Çocukların hayran olduğu ve uzun saatlerce ellerinde vakit geçirdiği birçok oyuncakta ciddi sağlık riskleri tespit edildi.
Oyuncaklarda kurşun ve ftalat gibi zararlı kimyasalların belirlendi ve sınırların çok üzerinde olduğu bildirildi. Özellikle slime, sticker ve lastik top gibi ürünlerden çıktı.