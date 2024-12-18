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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,95 değer kaybederek 9.915,76 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 18:35, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 18:56
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 81,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,21 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 2,32 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Fed'in bugün politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistler, Fed'in bu akşamki para politikası kararlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararları ile ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, BoE ve BoJ'un politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.800 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.250 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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