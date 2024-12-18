Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı'dan YSK başkanı Yener'e ziyaret
Beşiktaş Kulübü'nün 29 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulu öncesinde başkan adayı Serdal Adalı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti. Ankara'daki görüşme, siyah-beyazlı kulübün seçim sürecine yönelik hazırlıklar kapsamında gerçekleşti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 10:10, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 19:16
ANKARA (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulübün 29 Aralık'ta gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylarından Adalı, Ankara'daki ziyaretleri kapsamında YSK Başkanı Yener ile görüştü.
YSK'de gerçekleşen ziyarette Yener, Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı'ya başarı dileğinde bulundu.