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Korsan otoparkçılık yapan 12 kişi yakalandı

Beşiktaş'ta korsan otoparkçılık yaptıkları gerekçesiyle yakalan 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 152 bin 985 lira da para cezası kesildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 10:22, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:24
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Korsan otoparkçılık yapan 12 kişi yakalandı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, "değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek'te bazı kişilerin, sokakta araçlarını park etmek isteyen şahıslardan usulsüz olarak ücret talep ettiği belirlendi.

Ekiplerce tespit edilen şüphelilere yönelik 14 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden adli işlem yapıldı. Şüpheliler, dosyaları savcılığa gönderilmek suretiyle adli makamlarca serbest bırakıldı.

Ekiplerce şüphelilere ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu'nun "park yapmanın yasak olduğu yerlerde park yapmak" maddesinden 190 kez, "taşıt yoluna trafiği güçleştirecek şekilde bir şey koymak, bırakmak, dökmek vb. hareketlerde bulunmak" maddesinden 5 kez, "yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda, bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları" maddesinden 9 kez olmak üzere toplam 152 bin 985 lira para cezası kesildi.

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