Hüseyin Yücel Semih için gelen teklifi açıkladı

Beşiktaş'ta başkanlık görevini yürüten ve başkan adayı olan Hüseyin Yücel, Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.

Hasan Arat döneminde Semih Kılıçsoy'a teklif geldiğini söyleyen Hüseyin Yücel, bu teklifi kabul ettiremediğini vurguladı.

"Aston Villa'dan 15 milyon euroluk teklif geldi"

"Semih Kılıçsoy için Aston Villa'dan teklif geldi. Monchi'nin ilk teklifi 12 milyon euroydu, sonra 15 milyon euroya çıkmıştı. Semih 1 yıl bizde bedava kiralık kalacaktı. Ve bunun üzerine seçin demişlerdi. Diego Carlos'u mu Alex Moreno'yu mu? Ben bunu kabul ettiremedim. Başkan, '15 milyon euro az.' dedi. Başkanın kafasındaki rakamlar 25-30'lardaydı. Sonradan kendisi de Monchi ile irtibata geçti ama olmadı."

Yücel maaşların ödenmediği dönemde kulübe tek ihtar çeken oyuncunun da Masuaku olduğunu açıkladı.