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Mahkeme kararını verdi: Kirayı IBAN'a yatırmayanlara ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığı 20 Ekim tarihinde yayımladığı tebliğde kira ödemelerinin banka ve PTT üzerinden yapılacağını açıklamıştı. Fakat elden kira ödemeleri hala devam ediyor ve vatandaşların evlerinden ve dükkanlarından tahliye edilmesine neden oluyor.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 10:54, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 11:06
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı yeni tebliğe göre, artık tüm kira ödemeleri yalnızca banka veya PTT üzerinden yapılabilecek. Elden yapılan ödemelere yüksek ceza uygulanacak, cezalar 5 bin TL'den 20 milyon TL'ye kadar çıkabilecek. Yeni düzenleme, kira ilişkilerinin şeffaflığını artırmayı hedefliyor ve hem kiracıları hem de ev sahiplerini yasal ödeme yöntemlerine zorunlu kılıyor.

Yeni düzenlemelerle kira ödemeleri konusunda önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne göre, artık kira ödemeleri sadece banka veya PTT aracılığıyla yapılacak. Bu değişiklik, elden yapılan kira ödemelerinin hem kiracılar hem de ev sahipleri için ciddi sonuçlar doğurmasına yol açacak.

Yeni düzenlemeye göre, elden yapılan kira ödemelerine yönelik hem kiracılara hem de ev sahiplerine ceza uygulanacak. Bu cezaların alt sınırı 5 bin TL, üst sınırı ise 20 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu durumda, ödemelerini yasal yollarla yapmayan kiracılar ve ev sahipleri büyük bir mali yükle karşı karşıya kalacak.

ARTIK TÜM KİRA ÖDEMELERİNİ KAPSIYOR

Önceden sadece 500 TL üzerindeki konut kiralarının banka veya PTT üzerinden ödenmesi zorunluyken, artık tüm kira ödemeleri bu yöntemlerle yapılmak zorunda. Bu düzenleme, kısa süreli konut kiralamalarını da kapsayarak tahsilat süreçlerini düzenli hale getiriyor.

CEZA ORAN VE TUTARLARI

Yeni düzenlemede, elden yapılan kira ödemeleri için kiracı ve ev sahibine uygulanacak ceza oranı kira bedelinin %10'u olarak belirlendi. Önceki uygulamada bu oran %5'ti ve en düşük ceza 3 bin TL'ydi. Ayrıca, kiracı ödeme işlemini elden yaptığını bildirirse, ceza uygulanmayacak; ancak bu bildirim, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır.

EV YADA DÜKKAN SAHİBİ IBAN VERMEZSE NE YAPILMALI?

Eğer kiraya veren, kiracının ödeme yapabilmesi için gerekli IBAN bilgisini vermezse ve PTT üzerinden yapılan ödeme de reddedilirse, kiracı ödeme yerini belirlemek için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurmalıdır. Mahkemenin vereceği karar doğrultusunda kiracı, belirlenen hesap numarasına kira ödemesini yapabilecektir.

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